Toda una Barbie: Nicole Neumann enamoró con su colección de abrigos Barbiecore en Europa.

Nicole Neumann no solo es una de las modelos más icónicas de la Argentina, sino también referente absoluta de la moda. Con los años supo ser la embajadora de importantes marcas y sus looks imponen lo último en tendencias. Su reciente viaje a Europa, donde vacacionó con su futuro esposo y sus hijas, no fue la excepción. El rosa fue el denominador común entre sus abrigos más destacados.

Nicole Neumann siempre a la moda Foto: instagram

Después de unas soñadas vacaciones con Manuel Urcera en Punta del Este, con propuesta de casamiento incluida, Nicole decidió volar al frío europeo, donde disfrutó de las bajas temperaturas. Clima que la invitó a vestir los abrigos pink más elogiados por sus seguidores.

Nicole, con su campera pink, y Urcera en la noche española. Foto: Instagram

LA CAMPERA PUFFER ROSA DE NICOLE NEUMANN

Uno de los abrigos más trendy fue una campera estilo puffer color rosa chicle. Una prenda superdelicada que Nicole amortizó durante toda su estadía y que en uno de sus primeros paseos por Valencia, España, eligió combinar con jean celeste clarito y zapatillas deportivas.

Nicole y su campera puffer rosa chicle. Foto: Instagram

Este modelo de campera resultó ideal para el día y para la noche, ya que lo reforzó con una polera color nude generando el perfecto match.

Nicole Neumann y su estilo Barbiecore en Europa. Foto: Instagram

EL ESTILO BARBIECORE QUE ELIGE NICOLE NEUMANN

En una versión más corta y estampada en cuadrillé, Nicole volvió a apostar al detalle rosa en su outfit europeo. Se trata de una camperita con botones, que la influencer y conductora lució también con jeans y el detalle de un pañuelo para abrigarse la zona del cuello.

Nicole y su campera Barbiecore versión más corta. Foto: Instagram

“Tantas postales que me gustaría dejar plasmadas en menos de 48 horas”, escribió la modelo que combinó la pieza rosa con falda larga gris, medias negras y zapatillas estilo botita blancas y negras. El detalle chic fue una mini bandolera marrón y el pelo recogido con una trenza a los costados.

Una campera que Nicole eligió para el día, pero que perfectamente iría para la noche combinada con tacos y algún pantalón o falda arreglada.

Nicole Neumann con lentes de sol en rosa, combinados con el corpiño al revés de su microbikini Foto: @nikitaneumannoficial

El Barbiecore es una moda que arrasa en el mundo entero. Si bien suele caracterizarse por ser un total pink, varias prendas en tonos rosados, Nicole Neumann la elige como detalle poderoso y chic en sus diferentes vestuarios. Conocedora de tendencias, sabe cómo y dónde lucirlo para generar impacto.