Thelma Fardin tiene un estilo único. En Instagram tiene millones de seguidores. Allí comparte diferente momentos de su día a día y sorprende con los looks tendencia del momento. Los outfits urbanos y deportivos son sus preferidos.

Las texturas, colores y diseños del momento nunca faltan en sus outfits. En su guardarropa brillan las prendas con mucho estilo. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Combina a la perfección diferentes estilos.

Minitop y calza: Thelma Fardin sorprendió con un look urbano y dio cátedra de estilo

Audaz y chic, los looks en donde los estilos se entremezclan son protagonistas. Lo urbano y deportivo siempre están presentes. Los detalles tienen un lugar importante en la confección de sus outfits.

Thelma Fardin compartió su outfit ideal para realizar su rutina de entrenamiento y recibió los elogios de todos sus seguidores. La actriz posó con un look en donde combinó el estilo urbano y deportivo. Un top mega escotado con breteles y una calza ultra ajustada al cuerpo.

Para el peinado decidió llevar el cabello atado y utilizó un maquillaje muy sutil. Sin lugar a dudas, siempre está al tanto de las últimas tendencias del mundo de la moda y las combina de manera única.

Thelma Fardin apostó por un look urbano de mucho estilo y brilló en Instagram

La actriz tiene una actitud única. Sorprende con sus looks y pasar desapercibida no es una opción para ella. Las tendencias son su especialidad y las combina a la perfección en toda ocasión.

Thelma Fardin lució un top mega escotado muy diminuto y lo combinó con una calza super ajustada al cuerpo. El look deportivo y urbano fue todo un éxito y la actriz dio cátedra de estilo. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar.