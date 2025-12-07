Sol Pérez posó con el short de jean más diminuto y se consagró como la reina de las tendencias de esta temporada

Sol Pérez es una de las personalidades más reconocidas y populares de la Argentina. Marca tendencia con cada look que comparte. Dueña de un estilo único, se gana todos los aplausos con su actitud y carisma.

La modelo brilla en todo proyecto nuevo que emprende. Causa furor con cada look que viste. Las tendencias son su especialidad. Sabe a la perfección como combinar los must del momento. Mezcla a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. Jamás pasa desapercibida.

Sol Pérez en los Martín Fierro

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. En su guardarropa conviven prendas únicas que combina a la perfección para crear los outfits más osados de la temporada. En esta oportunidad, no fue la excepción y sorprendió con el look más diminuto del verano.

Sol Pérez posó con un look ideal para disfrutar de los días de calor. Combinó prendas básicas dándole su toque especial. La parte superior, una musculosa blanca bien ajustada al cuerpo y escotado. La parte inferior, la estrella del momento un minishort de jean ultra canchero. Lo complementó con unas sandalias en color marrón que también son tendencia. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo.

Sol Pérez recuperó su figura en tiempo récord.

Sol Pérez dio cátedra de estilo posando con el look que será sensación en el verano 2026

La modelo siempre sorprende con sus looks. No teme combinar diferentes estilos para lograr imponer su sello único. Sin lugar a dudas, se ha convertido en una referente del mundo de la moda.

Sol Pérez compartió un look cargado de estilo y audacia. Un conjunto de prendas ideales para disfrutar del verano. Una musculosa en color blanca mega diminuta y un short de jean muy pequeño. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de halagos invadieron la publicación.