Sol Pérez dio cátedra de estilo con un look total black y arrasó con las botas tendencia de la temporada

Sol Pérez es una de las personalidades más reconocidas y populares de la Argentina. Marca tendencia con cada look que comparte. Dueña de un estilo único. Se gana todos los aplausos con su actitud y carisma. Conseguir likes es su especialidad.

Sabe a la perfección como combinar los must del momento. Mezcla a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. Jamás pasa desapercibida. La modelo brilla en todo proyecto nuevo que emprende. Causa furor con cada look que viste. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar.

Minivestido, escote y lunares: Sol Pérez marcó tendencia con un look estilo 60 y se llevó todos los halagos

Las tendencias son su especialidad. En su guardarropa conviven prendas únicas que combina a la perfección para crear los outfits más osados de la temporada. En esta oportunidad, no fue la excepción y sorprendió con el look más diminuto del verano.

Sol Pérez modeló con un look total black que dejó a todos sin palabras. Combinó las prendas de la temporada y cosechó los suspiros de todos. Posó con un minivestido en color negro con escote y falda ultra diminuta. Las estrellas del outfit fueron unas espectaculares botas de caña alta y taco mega tendencia. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial con mucho brillo. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, bien lacio.

Minivestido, escote y lunares: Sol Pérez marcó tendencia con un look estilo 60 y se llevó todos los halagos

Sol Pérez se llevó todos los likes con la tendencia del 2026

La modelo siempre sorprende con sus looks. No teme combinar diferentes estilos para lograr imponer su sello único. Sin lugar a dudas, se ha convertido en una referente del mundo de la moda.

Sol Pérez posó con un vestido muy diminuto total black. La prenda causó sensación y las estrellas indiscutidas del look fueron unas espectaculares botas de taco en color negro. La modelo dio cátedra de estilo y se consagró como la reina de las tendencias.