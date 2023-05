Shannon de Lima y un inolvidable look total jean que llegó para quedarse.

Shannon de Lima no tiene miedo a probar nuevas tendencias. En realidad, la modelo es toda una vanguardista cuando se trata de moda y eso quedó en claro con sus últimos looks. Los looks jean con jean se están tomando el mundo de la moda y la modelo venezolana fue una de las primeras en sumarse a esta, agregándole su propia esencia.

Es que el denim es una tela atemporal que nunca pasa de moda, tuvo su gran momento durante los años 90 y el inicio de los 2000, por lo que es considerada una tendencia Y2K, la cual consiste en combinar diferentes piezas de ropa de jean, creando un look casual y relajado.

Shannon De Lima viene pisando fuerte en la tendencia jean con jean desde hace algunos meses. Foto: instagram

Una de las grandes inspiraciones para este tipo de moda son los looks combinados que lució Britney Spears con y Justin Timberlake en una alfombra roja en el año 2001.

Britney Spears fue una de las impulsadoras del look jean con jean junto a Justin en los 2000. Foto: Gentileza/Vogue

Shannon de Lima y su look jean con jean

La modelo eligió una forma sencilla y práctica de usar esta moda. Ella posó con un top denim y un jean al mismo estilo y color para crear una combinación clásica y chic, que se puede complementar con unas zapatillas blancas y cómodas.

Shannon de Lima ha demostrado que el jean con jean llegó para quedarse. Foto: Instagram

Con sus fotos en Instagram, de Lima ha demostrado que la tendencia “jean con jean” es una forma divertida y fácil de darle un toque de estilo a los outfits cotidianos, experimentando con diferentes tonalidades, texturas y cortes.

Shannon de Lima combinó esta tendencia con un par de zapatillas blancas. Foto: Instagram

Quién es Shannon de Lima: 6 curiosidades sobre la modelo

La modelo venezolana es conocida internacionalmente y es toda una influencer en las redes sociales. En Instagram tiene más de 2.5 millones de seguidores. Te compartimos un listado de seis curiosidades sobre Shannon de Lima.

Shannon de Lima nació el 6 de enero de 1989 en Caracas, Venezuela. Esto significa que es del signo de Capricornio.

Enamoro a todos sus seguidores luciendo una microbikini super original Foto: instagram

En el 2011, ganó el concurso de belleza Miss Earth Venezuela y representó a su país en el certamen internacional Miss Earth.

Shannon de Lima es una de las modelos latinoamericanas más conocidas. Foto: Instagram

Se hizo famosa a nivel internacional tras su casamiento con el cantante Marc Anthony, el cual duró tres años (2014–2017).

Shannon de Lima lució un vestido cut out único. Foto: Instagram

Shannon de Lima estuvo en una relación con el futbolista colombiano James Rodríguez desde el 2011 hasta el 2017. En ese entonces, el futbolista presentó a su hijo Samuel y existieron muchas dudas en torno a si Shannon era su mamá.

Es una apasionada por el fitness y el cuidado de su cuerpo, y comparte su estilo de vida saludable en sus redes sociales.

Shannon de Lima modelando para la marca deportiva Alo Yoga.

Además de su carrera como modelo, Shannon de Lima es una empresaria exitosa y ha lanzado su propia línea de ropa y accesorios llamada “By Shannon de Lima”