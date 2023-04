Sasha Ferro, la mejor amiga de Romina Malaspina, revolucionó las redes al posar con un crop top underboob y el pantalón desabotonado

Sasha Ferro es una de las influencers con mayor impacto dentro de las redes sociales, especialmente de Instagram, ya que ha logrado conformar una sólida comunidad compuesta por 1,6 millones de usuarios que no solo esperan por sus actualizaciones, sino que además siguen las tendencias que impone con cada uno de sus looks.

Sasha Ferro cautiva a sus fanáticos con cada actualización que comparte. Foto: Instagram

Y en esta oportunidad, ha sabido dotar de sensualidad un look de entre casa al lucir crop top underboob gris que dejaba la totalidad de su abdomen a la vista, y lo acompañó con un pantalón blanco tiro bajo al que dejó desabotonado y abierto.

Al mismo tiempo, para complementar el aire natural y relajado del ambiente, Sasha se mostró sin maquillaje y con el pelo levemente desordenado desde el balcón de su casa.

Sasha Ferro hizo vibrar las redes con su osado look. Foto: Instagram

Cómo reaccionaron los usuarios al posteo de Sasha Ferro

La influencer uruguaya compartió la publicación hace solo 2 días y recibió más de 108 mil corazones rojos, junto con 650 comentarios.

Sasha Ferro dejó sin palabras a sus fanáticos con su look. Foto: Instagram

“Ahí dice oky entonces no veo”, “Pero si sos de otro mundo”, “No puedo mirar por respeto a mi jefe el oky”, “Sos perfecta”, “Me enamoré”, fueron algunos de los elogios que recibió.