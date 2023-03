Rosalía revolucionó las redes sociales al posar con un saco verde con transparencias y sin nada abajo

Si hay un detalle que caracteriza el estilo de Rosalía es que suele compartir un carrusel de fotografías en la red social de la camarita con los momentos que más le gustaron de la semana, o de los eventos a los que asistió. Suele juntar postales de distintos momentos y dejar un breve comentario sobre ellas en la descripción de cada posteo.

Rosalía cautivó con su look. Foto: instagram.com/rosalia.vt

Esto ocurrió hace solo unas horas cuando la artista anunció su llegada a Chile, tras su paso por el Lollapalooza de Argentina, y la fotografía que eligió como ‘portada’ dejó sin aliento a sus fanáticos.

Se trató de una ‘selfie’ que tomó mientras estaba recostada sobre un sillón, con los ojos cerrados para insinuar el descanso, vistiendo solo un saco fino con transparencias de tono verde flúor; pero la abertura creada entre ambos extremos de la prenda dejaba entrever que no llevaba nada debajo.

Rosalía enamoró a sus fanáticos con su look. Foto: https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Cuál fue la foto que Rosalía recibió de su show en Argentina y la llenó de ilusión

Sin dudas, la artista fue una de las figuras que el público ansiaba escuchar en el evento musical que tuvo lugar en el Hipódromo de San Isidro el viernes 17 de marzo: el Lollapalooza.

Rosalía compartió la fotografía de la multitud que asistió a su concierto durante el Lollapalooza en Argentina. Foto: Instagram

Y, de hecho, fue una de las grandes estrellas de la noche, hizo saltar y cantar a los espectadores con gran entusiasmo al interpretar algunos de sus mayores éxitos; sin embargo, cuando pisó las tierras chilenas, la cantante recibió una foto de la multitud que se acercó a su escenario durante su número y no pudo evitar compartirla en sus redes sociales: “La foto es de Argentina que me han mandado hoy, pero me hace mucha ilu subirla”, escribió en la descripción del posteo.