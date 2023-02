Romina Malaspina enloqueció a sus fans con un “total white”: minitop y minifalda para un look impactante

Romina Malaspina no deja de sorprender. Tiene uno de sus veranos más movidos: debe conjugar noches como DJ con sus otras actividades laborales y, por supuesto, algo de descanso. Y lo logra.

Romina Malaspina disfruta a pleno del verano Foto: instagram.com/romimalaspina

No sólo eso: la ex Gran Hermano todavía tiene tiempo para fotografiar sus mejores looks y compartirlos con sus 2,5 millones de seguidores de Instagram. Aprovechando el calor acuciante, se convirtió en la mejor modelo para microshorts y minis, dos ítems obligados de la temporada.

Romina Malaspina y La Joaqui Foto: Instagram

Fanática de la moda, la rubia sabe cómo combinar las prendas. También sabe cómo llamar la atención y mantener expectante a su audiciencia, por eso las prendas con más piel al descubierto suelen ser sus aliadas.

Hace unos días dio de qué hablar cuando compartió una foto con La Joaqui, pero durante este verano también logró convertirse en referente de la noche ya que está despuntando como nunca el vicio de “DJ” y ya tocó tocado en los lugares más top de la Costa Atlántica.

Romina Malaspina su primera vez detrás de la bandeja en público Foto: instagram

En uno de sus recreos decidió probar una fórmula que pisa fuerte en las pasarelas del mundo: el “total white”. Eso sí, no iba a privarse de seducir y por eso eligió un minitop -con la ropa interior asomando- y una minifalda de gabardina con terminación rústica. Romina Malaspina logró el objetivo: el look hizo estallar las redes y no pasó inadvertido para nadie.

Romina Malaspina hizo estallar las redes con un look total white Foto: instagram.com/romimalaspina

Qué estudió Romina Malaspina antes de ser DJ

Romina Malaspina ganó su fama luego de pasar por una edición de Gran Hermano y, más tarde, al convertirse en conductora en el noticiero nocturno de Canal 26. Antes, de eso había comenzado la carrera de periodismo.

Romina Malaspina encendió las redes con un vestido cut out. Foto: instagram.com/rominamalaspina

A pesar de haber abandonado la facultad para dedicar más tiempo a su carrera como presentadora y ahora como DJ, Romina Malaspina siempre deja al descubierto su deseo de aprender. Entre sus últimas áreas de investigación están las criptomonedas, un área sobre la que suele explayarse en sus redes sociales.