Pampita apostó por el color de la temporada y mostró el paso a paso de su clean look

Pampita se convirtió en una de las referentes favoritas a la hora de buscar inspiración para vestirse con onda todos los días. Con más de ocho millones de seguidores en Instagram, su estilo —que combina las últimas tendencias con un toque accesible y replicable— la posicionó como una figura clave en el mundo de la moda. Siempre presente en eventos y activa en redes, cada vez que sube una foto genera impacto e inspira a miles de personas.

Pampita apostó por el color de la temporada

En esta oportunidad, Pampita compartió con sus seguidores un video donde se puede ver el proceso con el que logra un clean makeup marcado por un labial en el color de la temporada: el mocha mousse. En las imágenes también se puede ver que eligió un chaleco sastrero en color chocolate y unos aros en dorado.

Los halagos de sus fanáticos no tardaron en llegar, y en pocas horas la llenaron de likes y comentarios.

Pampita apostó por el color de la temporada

Pampita reveló el pedido que le hizo la China Suárez en medio del escándalo

A pesar de la historia entre Pampita y la China Suárez, las famosas lograron hacer las paces y tener un trato cordial, ya que sus hijos son hermanos. La actriz tuvo dos hijos con Benjamín Vicuña: Magnolia y Amancio, que son los hermanos de los tres hijos que tuvo el actor con la modelo.

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, la modelo respondió sobre su actual vínculo con la actriz: “Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán y quería saber un detalle”.

“Hablamos, como tiene que ser, porque somos madres de niños que son hermanos”, comentó Pampita sobre su relación con la China Suárez.

En referencia al WandaGate y todo el escándalo entre la actriz, el futbolista y la mediática, Pampita respondió contundente: “No me meto. Hace un montón de meses que decidí no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema”.