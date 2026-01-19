Ni vestido ni pantalón: Pampita dio cátedra de estilo con la prenda tendencia de la temporada en color verde lima

Pampita es una de las personalidades más queridas de la Argentina. Pisa fuerte en el mundo de la moda y brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Siempre destaca con su estilo sin igual y no tiene posibilidades de pasar desapercibida.
Es una verdadera referente fashionista. La combinación de estilos es su especialidad. Su estilo no conoce de límites y sabe a la perfección cómo captar la mirada de todos. Los must del verano son sus infalibles para crear outfits sin precedentes.
Sabe cómo elegir las prendas ideales para resaltar su increíble figura. Siempre está atenta a las últimas tendencias. En su guardarropa las tendencias, diseños y estilos son los protagonistas. Arrasa en Instagram con las prendas tendencias de la temporada.
Pampita eligió un look de verano que causó sensación. Arrasó en Instagram y dio cátedra de estilo. Eligió una bikini diminuta en color verde claro. Un pareo en amarillo pastel. Como accesorios, sumó anteojos y sombrero para protegerse del sol. Llevó el cabello suelto, bien lacio. La publicación fue un éxito absoluto y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.
Pampita enamoró corazones con un look de verano que marcó tendencia
La modelo destaca a cada paso que da. Sus looks siempre cautivan miradas y jamás pasa desapercibida. Los likes y halagos de sus seguidores siempre están presentes. A lo largo de su carrera como modelo destacó con las prendas estrellas del momento.
Pampita dio cátedra de estilo y demostró ser una verdadera reina fashionista con un outfit de verano imbatible. Combinó a la perfección colores y diseños. Sin lugar a dudas, marca tendencia a cada paso que da. Los accesorios también destacaron en el look ideal de la temporada.