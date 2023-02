Muy secretos o muy mediáticos: todos los amores de Alejandra Maglietti.

Alejandra Maglietti sufrió mucho por la exposición de su separación con el jugador de fútbol Jonás Gutiérrez. La pareja se formalizó cuando él se enteró de que tenía cáncer de testículos y ella lo acompañó en todo momento. La separación fue polémica, con acusaciones de infidelidad de por medio.

Alejandra Maglietti y Jonas Gutierrez Foto: instagram

Actualmente, hace menos de tres meses, Alejandra Maglietti anunció a PrimiciasYa que está en pareja. “Estoy saliendo con alguien y mi corazoncito está muy bien. Estoy saliendo con un abogado y la relación avanza normal, con tranquilidad”, explicó la periodista.

Alejandra Maglietti Foto: Instagram

Esta confirmación se da después de casi 8 años de su separación con Jonás Guitiérrez con quien tenía planes de casamiento. “Cuando uno arranca algo no sabe cómo puede terminar, por eso, trato de no apresurarme y ponerle tanta presión a la relación hasta que todo se vaya dando. Capaz duremos un montón de años, pero uno nunca sabe y trato de no ponerle tanta etiqueta de entrada para que no se arruine todo”, dijo Alejandra Maglietti sobre su presente.

Alejandra Maglietti

Un tiempo antes, estando al aire en Bendita, Beto Casella le había preguntado a Alejandra Maglietti cuál era su tipo de hombre y ella respondió: “Una línea más tipo abogado, por ahí. Profesional y propietario. No hay tantos con facha y con todo”. Al parecer, los deseos se estarían cumpliendo.

Alejandra Maglietti provoca con sus atuendos para salir en Bendita

Los otros novios de Alejandra Maglietti

Hace un tiempo, la periodista abrió las famosas cajitas de preguntas de Instagram, a través de las cuales muchos famosos interactúan con sus seguidores. Alguien le consultó por su primer novio, Alejandra Maglietti solo explicó que al pasado no vuelve ni para tomar envión, dejando en claro que esa relación ya había terminado. Si bien se sabe que no se refería a Jonás Gutiérrez, sí se conjeturó que hubo un primer novio que no es conocido.

Alejandra Maglietti disfrutó siempre de largos períodos de soledad.

Pero muchos años antes de este presente, en 2007, cuando Mariano Martínez era uno de los actores más buscados, se lo relacionó con Alejandra Maglietti. Ambos fueron vistos juntos en la noche porteña y se pusieron muy nerviosos cuando fueron descubiertos por un fotógrafo de la revista Paparazzi. “Me estás matando, solamente somos amigos”, dijo ella mientras trataba de ingresar a la vivienda del actor.

Alejandra Maglietti (Instagram/@alemaglietti)

En 2010, Alejandra Maglietti, que salía con el empresario Santiago Piceda, de 33 años y que se dedica a la exportación de productos agrícolas, anunció su separación producto de la distancia. “Hace 2 años que estábamos juntos y la verdad es que hoy, aún lo quiero mucho. El año pasado fue un año muy duro porque yo tuve mucho trabajo y él estaba muy ocupado con su empresa, y eso no nos permitía viajar para vernos”.

Alejandra Maglietti: académica... ‘sin cadena’

A mediados de ese mismo año, también se la había relacionado con el futbolista Gonzalo Higuaín. “Es todo mentira, no quiero que me vinculen con ningún jugador de fútbol. Yo estaba en el mismo boliche que él, pero nada que ver, yo tengo mi corazón ocupado por otra persona, que trabaja en una empresa de marketing”, dijo Alejandra Maglietti.

Alejandra Maglietti rompe corazones.

En agosto de 2013, Alejandra Maglietti anunció que estaba saliendo con un filósofo peruano de 32 años. Meses más tarde, en 2014, la relación dejó de ser un secreto a voces y habló sobre su nuevo amor. “Me conquistó por su forma de ser, su personalidad. Es divertido y muy inteligente. Me doy cuenta de que los hombres argentinos tendrían que aprender muchas cosas de los peruanos, por ejemplo, lo caballeros que son”, dijo la periodista.

Maglietti, con un novio peruano que tuvo años atrás

Luego de separarse del filósofo peruano, Alejandra Maglietti estuvo mucho tiempo sola. “Me conformo con que sea una persona que no me cele y que entienda mi trabajo. Siempre, por algún motivo o por otro, terminan queriendo que sea solo abogada y deje los desfiles”, dijo la periodista. En ese momento ya comenzaban a surgir los rumores que la unían al futbolista Jonás Gutiérrez, pero ella se encargaba de negarlos.

Al principio, Alejandra Maglietti negó su relación con Jonás Gutiérrez

”Soy amiga de la novia de un amigo de Jonás, no salgo con él, sólo compartí una cena grupal. No entiendo por qué dijeron que había empezado una relación, cuando lo vi nada más que en esa comida, en la que además estábamos con un grupo de amigos”, afirmó la periodista en aquel momento.

Las primeras fotos de Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez

Pero el tiempo cambió y los rumores se volvieron realidad. Después de cinco años de novios y con planes de casamiento, Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez se separaron. La misma periodista contó que desde que se separó del futbolista tuvo relaciones sexuales con dos hombres, pero no la pasó del todo bien, pero no quiso dar más detalles sobre quiénes son los sujetos en cuestión.

Alejandra Maglietti y Jonás Guitiérrez en tiempos románticos en Miami

A principios de agosto de 2020, comenzó a circular el rumor que relacionaba a Alejandra Maglietti y al modelo Hernán Drago. Ambos coquetearon en vivo en un programa y acordaron en ir a tomar un café. Luego, por imágenes que subieron a sus redes sociales, se reafirmó el encuentro, pero nunca confirmaron nada.

Descubren a Hernán Drago y Alejandra Maglietti en el mismo hotel.

¿Cuál es el verdadero nombre de Alejandra Maglietti?

A pesar de ser conocida como formoseña, la periodista nació en Resistencia y a sus tres años se mudó a Formosa, donde creció hasta instalarse en Buenos Aires. Su nombre no es el que figura en su DNI, el verdadero es Ayelén.