Minifalda y bucaneras: Celeste Cid dio cátedra de estilo y se adelantó a la primavera con un look mega trendy

Celeste Cid es una de las actrices más queridas de la escena artística argentina. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan por sus looks. Marca tendencia y es un verdadero icono fashionista.

Celeste Cid se anticipó a la primavera con un vestido romántico en tonos nude con encaje

Las vanguardias del momento son su especialidad y combina a la perfección los últimos gritos del mundo de la moda. Las marcas más importantes la buscan para que sea la cara visible de sus productos. Explora las nuevas tendencias y no duda en arriesgar con looks únicos.

Sabe a la perfección que prendas elegir para resaltar su figura y no pasar desapercibida. Le pone su impronta a cada outfit y se roba la mirada de todos sus seguidores con producciones fotográficas únicas. La actriz compartió una producción fotográfica con un outfit lleno de estilo y mega trendy para la temporada primavera 2025.

Minifalda y transparencias: Celeste Cid subió la temperatura en Instagram con un look universitario muy sensual

Celeste Cid lució un outfit estilo universitario que pisará fuerte en la temporada primavera 2025. Modeló con una minifalda tableada de estampado cuadrillé. La combinó con una camisa blanco con transparencias y un abrigo del mismo estilo que la falda.

La publicación conquistó los likes de todos sus seguidores y dio cátedra de estilo. Los halagos no se hicieron esperar y el público alucinó con el infartante outfit elegido. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo.

Celeste Cid apostó por un outfit mega sensual y conquistó los aplausos de todo el público

La actriz cosecha suspiros a cada paso que da. Dueña de un estilo único. Es una verdadera referente fashionista y no conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos.

Celeste Cid paralizó Instagram con una sesión de fotos mega infartante. Lució un look estilo universitario. Una tendencia que pisará fuerte en esta temporada primavera 2025. Sus fans alucinaron y le dejaron cientos de mensajes de cariño.