Mariana Brey se sumó al trend viral del 2016 y recordó su pasado como modelo con fotos vintage

Mariana Brey marca tendencia a cada paso que da. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar para crear los mejores outfits. En esta oportunidad, se sumó al desafío de las redes sociales de compartir imágenes del 2016 y causó sensación.

Sin lugar a dudas, las tendencias son su especialidad. Los trends del momento son su pasión. No duda en sumarse a las novedades y en compartir con sus seguidores imágenes y videos. Sus fans alucinan y le regalan cientos de likes.

La periodista tiene un carisma único y traspasa la pantalla. Los must del momento son su pasión y sabe cómo combinar a la perfección diferentes texturas, colores y diseños. Colecciona likes y los halagos del público nunca faltan.

En esta oportunidad, Mariana Brey se sumó al desafío vintage de las redes sociales. Consiste en compartir imágenes del año 2016. La periodista no lo dudó y compartió sus looks favoritos de aquel momento. Desde escotes pronunciados, peinados con mucho volumen y maquillaje marcado. Sin lugar a dudas, siempre marcó tendencia y las prendas must del momento fueron su pasión.

Mariana Brey compartió sus looks vintage y causó sensación en Instagram

La periodista tiene una actitud única. Su estilo no conoce límites y siempre va por más. Sabe a la perfección cómo captar los flashes de las cámaras y coleccionar halagos del público.

Mariana Brey compartió una serie de imágenes retro del año 2016. Sus fans alucinaron con sus outfits y quedó demostrado que siempre fue una reina del estilo. Las imágenes revolucionaron Instagram y la periodista no pasó desapercibida.