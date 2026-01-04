Mariana Brey se sumó a la tendencia de los brillos y dio cátedra de estilo con un vestido plateado

Mariana Brey es una de las personalidades mediáticas con más likes del momento. En Instagram la siguen millones de personas. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más. Conquista corazones con cada outfit que viste.

Tiene una impronta que la hace brillar en cada ocasión. Las últimas novedades en tendencias son su especialidad. Combina prendas a la perfección para crear outfits únicos. Las vanguardias de la temporada son su especialidad.

Mariana Brey deslumbró en la noche porteña con un look repleto de brillos y muy diminuto

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Marca tendencia en cada aparición pública y derrocha sensualidad. La periodista está atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Los looks en donde muestra mucha piel son sus preferidos.

Mariana Brey compartió su look ideal para disfrutar de la noche porteña. Lució un espectacular vestido muy diminuto repleto de brillos. Con espalda al descubierto y hombros a la visa. La publicación se robó los likes y aplausos de todos sus seguidores. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje utilizó delineado negro para los ojos bien marcado y lápiz labial en tono rojizo. Para el calzado eligió unas sandalias de taco alto y tiritas.

Mariana Brey revolucionó Instagram con un vestido de noche de alto impacto

La periodista siempre está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. La combinación de texturas y colores siempre está presente en los outfits que elige para lucir. No solo triunfa como periodista, sino también como referente fashionista.

Mariana Brey eligió un look de noche a puro brillo. Un vestido ultra diminuto con hombros al descubierto y espalda. De falda corta. Sin lugar a dudas, las tendencias son su especialidad y en esta ocasión no fue la excepción.