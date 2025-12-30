Mariana Brey eligió la campera de jean en tendencia y la combinó con un vestido del color de la temporada

Mariana Brey conquista corazones con cada outfit que viste. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más. Es una de las personalidades mediáticas con más likes del momento. En Instagram la siguen millones de personas.

Combina prendas a la perfección para crear outfits únicos. Las vanguardias de la temporada son su especialidad. Tiene una impronta que la hace brillar en cada ocasión. Las últimas novedades en tendencias son su especialidad.

Mariana Brey eligió una minicampera de jean, la combinó con un vestido total white y dio cátedra de estilo

La periodista está atenta a las últimas vanguardias del mundo de la moda. Los looks en donde muestra mucha piel son sus preferidos. Pasar desapercibida no es una opción para ella. Marca tendencia en cada aparición pública y derrocha sensualidad.

Mariana Brey lució un outfit ideal para los días de calor. Un minivestido en color blanco ultra ajustado al cuerpo y lo complementó con una diminuta campera de jean. Un complemento tendencia que pisa fuerte para esta temporada. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje utilizó delineado negro para los ojos bien marcado y mucho brillo labial. Para el calzado eligió unas sandalias de taco alto y tiritas alrededor de sus piernas.

Mariana Brey conquistó Instagram con una minicampera de jean y un vestido ultra diminuto

La periodista siempre está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda. La combinación de texturas y colores siempre está presente en los outfits que elige para lucir. No solo triunfa como periodista, sino también como referente fashionista.

Mariana Brey modeló con un look de verano mega trendy. Un vestido diminuto en color blanco y lo complementó con una campera de jean en tono azul claro. Los likes no se hicieron esperar y dio cátedra de estilo