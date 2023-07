Luli Fernández no suelta el otoño: la arriesgada combinación para un look trend

Referente en el mundo de la moda, Luli Fernández impone su estilo dentro de la farándula argentina. Sus atuendos elegantes y sofisticados llaman la atención y siempre encuentra como resaltar en los eventos o alfombras rojas en las que participa con su imagen.

Cuando el invierno se impuso en la Argentina, la modelo se animó por una combinación en tonos terra más a tono con la estación anterior. Sin soltar el otoño, desde sus redes sociales la panelista invitó a los usuarios a traspasar las vanguardias y buscar conjuntos más originales y arriesgados, tal y como lo hizo ella.

Para la ocasión de una tarde gris, Luli eligió combinar el naranja con el color chocolate. Lo cierto es que ambos colores están en auge, pero es difícil verlos juntos en las prendas.

La arriesgada combinación de Luli Fernández para un look trend Foto: instagram/lulifernandezok

Esto no le importó para tomar del guardarropas un conjunto sastrero marrón y usarlo con una media polera naranja con la espalda abierta. “¿Te animas? Empiezo la semana con esta propuesta, no es una combinación habitual, pero cuando la armé me pareció que quedaba espectacular. ¿Que dicen?”, expresó segura en la descripción del post.

Con más de 1.1 millones de seguidores en su perfil, las fotografías alcanzaron cientos de “me gusta” y comentarios de toda clase como: “¡¡Me encanta!! El anaranjado levanta un montón el look”, “Me encantó la propuesta. Excelente combinación las prendas elegidas”, “La perfección existe” y “Amo el naranja con el marrón, queda tan lindo. Siempre super delicada”.

Cómo se hizo famosa Luli Fernández

La carrera de Luli en los medios comenzó tiempo atrás cuando debutó en televisión en el 2003 como participante del reality en Super M para modelos. Luego tuvo algunas apariciones en series como Rebelde Way y Floricienta en papeles secundarios.

En 2007 le llegó la oportunidad de conducir su primer programa y encabezó el ciclo deportivo Área 18 con Nacho Goano por TyC Sport. En el mismo año se sumó al Patinando por un Sueño. De a poco fue escalando en su participación mediática hasta ser una reconocida figura del espectáculo en la Argentina.