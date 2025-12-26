Luisana Lopilato dio cátedra de estilo con un vestido color negro y lo combinó con los zapatos en tendencia

Luisana Lopilato es una de las actrices más queridas de la Argentina. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público con cada uno de los personajes que ha interpretado como actriz. Traspasa la pantalla y jamás pasa desapercibida. Dueña de un talento y carisma únicos.

Despliega sensualidad y audacia con cada prenda elegida. Siempre está un paso adelante. Combina a la perfección diferentes estilos y siempre está a la vanguardia. Marca tendencia y los diseñadores más importantes de la industria de la moda la buscan para que sea la cara visible de sus productos.

Luisana Lopilato

Es una verdadera referente fashionista. Los must de la temporada jamás se le escapan. Atenta a los últimos gritos del mundo de la moda, siempre sorprende con sus looks elegidos. En esta ocasión, sorprendió con un espectacular look de gala sofisticado y de alta costura.

Luisana Lopilato lució un espectacular vestido total black. De mangas y falda larga. Con cuello alto. Una prenda elegante, sofisticada e ideal para eventos de gala que la acompañó con unos zapatos stilettos en tendencia. Sin lugar a dudas, el estilo de la actriz es único y sabe a la perfección los trucos para adaptarse a cada evento.

Total black y mucho estilo: Luisana Lopilato sorprendió con un vestido de alta costura y dio cátedra de tendencia

Para el peinado eligió llevar el cabello recogido. Utilizó un maquillaje sutil pero con presencia. Delineado negro para resaltar la intensidad de su mirada y lápiz labial en tono rosado con mucho brillo. La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar.

Total black y mucho estilo: Luisana Lopilato sorprendió con un vestido de alta costura y dio cátedra de tendencia

Luisana Lopilato derrochó elegancia con un espectacular vestido y marcó tendencia

La actriz no teme a ir por más y siempre apuesta por la vanguardia y crear nuevos looks. Su estilo sofisticado y fresco, la convierten en un icono fashionista y referente del mundo de la moda.

Total black y mucho estilo: Luisana Lopilato sorprendió con un vestido de alta costura y dio cátedra de tendencia

Luisana Lopilato apostó por un vestido en color negro ultra sofisticado, elegante y sensual. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente y brilla en cada evento del cual participa. La actriz se llevó todos los elogios y encandiló miradas con su infalible outfit.