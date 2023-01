Lugar privilegiado para sus mascotas y aire libre: cómo es la casa de Silvina Escudero.

Silvina Escudero es conocida por su amor por los animales y sus deseos de seguir ampliando la cantidad de perros que tiene por medio de un refugio para cuidarlos cada vez más. Incluso, la bailarina mostró que sus perros fueron los encargados de entregar los anillos en su casamiento.

Silvina Escudero mostró el momento especial de su casamiento en el que participaron sus perros. Foto: Instagram.

Por eso, no llama la atención que la casa de Silvina Escudero sea pet-friendly. La bailarina vive desde 2021, aunque la mudanza llevó más tiempo, en el Tigre en una edificación de dos plantas, minimalista y amplios ventanales, además de un jardín grande con mucha vegetación y pileta.

Silvina Escudero tomó sol desde el jardín de su casa. Foto: Instagram

Un dato a destacar del hogar de Silvina Escudero es que muchos de los objetos fueron hechos manualmente por Federico, su marido. La bailarina aseveró que su hogar es “pet-friendly”, por lo que a sus visitas “sí o sí” les tienen que gustar los animales.

Silvina Escudero

“Esta es la casa de los animales”, dijo en el programa Divina comida (Telefe), cuando mostró algunas partes de su hogar. A su vez, comentó: “Este cuadro me lo hizo mi novio. Habíamos hecho un viaje juntos y me había encantado un cuadro igualito y le dije: ‘Ay, llevémoslo, comprémoslo’. Entonces, él me dijo: ‘¿Cómo vamos a viajar con semejante cuadro hasta Buenos Aires?. Llegamos acá y al mes y medio me cae con un cuadro. Me tuvo que mostrar el video de cuando cortaba las maderas, las atornillaba y lo pintaba. Me lo hizo él mismo”.

Silvina Escudero

“Traen sabiduría, prosperidad, salud, dinero. Y la cola tiene que dar a la puerta”, contó sobre los elefantes que tiene de decoración. “¿Saben qué más hizo? Este perchero. Lo hicimos juntos: ‘Yo le cebaba mate y él lo hacía un domingo juntos’”, recordó sobre otro de los regalos de su novio.

Silvina Escudero enamoró con su jugada pose.

Volviendo a las cualidad de la casa, insistió: “Esta casa es para animales”. A la par de estas palabras se la ve a Silvina Escudero intentando que sus perros traspasen las puertas que dan al jardín, ya que están adaptadas para que puedan entrar y salir sin problema de la vivienda.

Silvina Escudero junto a sus mascotas. Foto: Instagram/@escudero

En las redes sociales, Silvina Escudero dejó ver algunas partes del exclusivo vestuario que tiene la casa, adornado con una banqueta tapizada en pana verde agua y espejo que se extiende desde arriba hasta el piso.

Silvina jugó con el primer plano de su parte trasera

¿Quién es el marido de Silvina Escudero?

La primera vez que la bailarina y Federico hablaron de casamiento fue hace tres años. “Queríamos festejar nuestro amor, pero quedó todo ahí, después vino la pandemia y en un momento nos separamos unos meses”, relató sobre quien fue su novio hasta hace unos meses, decidieron sellar el compromiso.