Luciana Salazar eligió la marca deportiva que usa Antonela Roccuzzo y mostró en primer plano su top preferido

Luciana Salazar no se guarda nada cuando se trata de marcar tendencia. Con un estilo provocador que la caracteriza, elige looks bien jugados que no pasan desapercibidos y siempre dan que hablar en redes. En Instagram, donde la siguen millones, cada posteo combina sensualidad, seguridad y mucha presencia. Y sus fans, claro, están siempre atentos a lo que viene.

Luciana Salazar enamora a sus seguidores en las redes.

En esta oportunidad, Luciana compartió con sus seguidores una foto en la que se la puede ver con un look deportivo de una reconocida marca que también usan Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez. En la foto aparece con una gorra deportiva negra, un top escotado y unas mangas para hacer frente al frío, un look deportivo que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Luciana Salazar enamoró con un look deportivo

Luciana Salazar mostró su primera producción de fotos para DivasPlay

La plataforma de contenidos para adultos, DivasPlay, publicó la primera imagen de Luciana como colaboradora dentro de su perfil. En la foto se la puede ver con una musculosa blanca con el logo de la plataforma, en una jugada producción al borde de la censura. “Hola Luli, bienvenida a DivasPlay”, escribieron en el epígrafe de la publicación que acumuló miles de likes.

DivasPlay le dio la bienvenida a Luciana Salazar

Según fuentes cercanas a la plataforma, Luciana Salazar era una de las figuras más buscadas desde el inicio del proyecto. “La asociación con Luciana fue siempre lógica: es un ícono sensual de la Argentina y una precursora del contenido audiovisual sexy, mucho antes de que se hablara de plataformas y tendencias”, aseguraron desde DivasPlay.

Luciana Salazar subió la temperatura con un vestido ultra sexy

Por otra parte, el portal Ciudad reveló detalles del acuerdo económico entre la modelo y la plataforma. Según informaron, Luciana se quedará con el 80% de las ganancias generadas por su contenido. Además, el contrato incluye una cláusula de permanencia mínima de un año para poder acceder al pago total del acuerdo. Se estima que la cifra final rondaría los cinco millones de dólares.