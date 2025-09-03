Luciana Rubinska se adelantó al verano con una microbikini ultra sensual y revolucionó Instagram

Luciana Rubinska es una de las periodistas más mediáticas del momento. En Instagram cosecha millones de seguidores y destaca como presentadora en ESPN, en donde analizan los partidos más importantes del torneo argentino de fútbol.

La periodista también destaca por su estilo y su talento para combinar diferentes estilos y crear looks únicos. Los likes invaden cada una de las publicaciones de Luciana Rubinska y siempre va por más. Muchas veces juega al límite de la censura y enciende Instagram con los outfits mega osados.

El atrevido look de Luciana Rubinska que encendió Instagram

Luciana Rubinska es especialista en captar la mirada de todos sus fans. Siempre va por más y paraliza Instagram con su derroche de sensualidad. Los looks en donde deja piel al descubierto son los favoritos por sus seguidores.

En una ocasión, la periodista sorprendió a todos posando con una microbikini mega tendencia que encandiló miradas. Rubinska fue por todo y cosechó pasiones luciendo un traje de dos piezas infartantes. Los likes invadieron la publicación y los mensajes de halagos también.

Luciana Rubinska brilló modelando con una microbikini ultra must. La parte superior, un corpiño triangular escotado con breteles para sujetar por detrás del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless mega cavada.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio, con algunas ondas naturales. Utilizó muy poco maquillaje. Como accesorio utilizó unos anteojos de sol super trendy.

La periodista apostó por un look muy sensual. Posó con un traje de baño de dos piezas que se llevó la mirada y aplausos de todos sus fans. En Instagram causa sensación y jamás pasa desapercibida.

Luciana Rubinska cautivó miradas posando con una microbikini infartante. Mostró mucha piel y conquistó corazones con un look que dejó sin palabras a sus fans. Dio cátedra de estilo y demostró ser una verdadera referente fashionista.