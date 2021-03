¿Quién no ha visto alguna vez una película y notó situaciones irreales o errores de continuidad en la ropa, el peinado o la posición en la que estaba un personaje? Puede pasar, pero hay otros más comunes y que pasan más inadvertidos, como los grises en la trama. Hechos ilógicos que, muchas veces, no notamos hasta que nos los hacen ver. Estos son algunos ejemplos.

Toy Story (1995)

Toy Story 4 (Foto: Archivo)

Si Buzz no se considera un juguete ni un verdadero explorador espacial, ¿por qué se congelaría alrededor de los humanos como lo hacen los otros juguetes? Misterio sin resolver en el guion de esta película para chicos.

Pearl Harbor (2001)

El personaje de Rafe McCawley, personificado por Ben Affleck, tiene dislexia. Pero no le impide ingresar al Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos (aunque le costó superar el examen oftalmológico) ni tampoco, leer las cartas que se enviaban con Evelyn (protagonizado por Kate Beckinsale).

Muchos lo consideran un error en el guion de esta película, ya que si tiene problemas en la vista no debería basarse gran parte de la trama en la lectura de cartas o libros. Sin embargo, otros espectadores de este film no lo consideran así, ya que esta afección es una condición cerebral que dificulta la lectura, la escritura y algunas veces, el habla, pero no implica la imposibilidad de hacerlo.

Mi pobre angelito (1990)

En un momento del film, aparece un policía para rescatar al personaje de Kevin y llevarlo con su familia. El guardia de seguridad llamó por teléfono hasta que decidió que no había nadie en casa.

El problema es que un policía no pensaría que no hay nadie en casa cuando Kevin ¡estaba en la casa! De hecho, lo obligarían a salir de ella para llevarlo con su familia. ¡Error de guion!

El hombre de acero (2013)

Si Superman era un hombre indestructible, fuerte y de acero, ¿cómo hace para afeitarse? El personaje de ficción aparece con barba en algunas escenas y en otras, afeitándose. Muchos de los que han visto este film han criticado este momento de la película que estrenó en 2013.

Wonder Woman (2017)

Póster Gal Gadot como guerrera amazona en la película Wonder Woman 1984 (Foto:Warner Bros)

Cuando Diana (Gal Gadot) se aleja de la gala en un caballo hacia la aldea, el vestido azul que tenía puesto, sale volando y queda vestida solo con su disfraz de Mujer Maravilla. Pero, si realmente hubiese estado usando ese traje debajo del vestido en la gala en la que estaba, se habría visto por encima del profundo escote.

Cenicienta (2015)

Es uno de los históricos cuentos para chicos, devenido en película, que detalla que el encantamiento de Cenicienta dura solo hasta la medianoche. Después de esa hora, todo lo que la rodea y lo que luce pierde su encanto: la carroza se transforma en calabaza, los caballos en ratones, su elegante vestido en uno de menor nivel… ¡Pero los zapatos de cristal jamás vuelven a ser el humilde calzado que supo ser antes del encanto mágico!

Capitán América - El soldado de invierno (2014)

En esta imagen de película proporcionada por Disney, el actor Chris Evans, en su papel del Capitán América, izquierda, y Robert Downey Jr., como Tony Stark, aparecen en una escena de "Los vengadores". (Foto AP/Disney, Zade Rosethal)

El escudo de este superhéroe es prácticamente indestructible. Absorbe toda la energía cinética y es un arma ofensiva y defensiva para él. Sin embargo, a pesar de lo fuerte y resistente que es, en muchas escenas de lucha el superhéroe retrocede debido a los golpes que le dan los humanos. Ilógico para una trama de ficción así.

Armageddon (1998)

“Sería más fácil entrenar a los astronautas en la perforación, que entrenar a los perforadores para que se conviertan en astronautas”, le dijo Ben Affleck a Michael Bay, el productor. Para quienes no la vieron, la película trata sobre un grupo de perforadores de plataformas petrolíferas, quienes son enviados por la NASA a un enorme asteroide que amenaza el planeta Tierra con el objetivo de taladrar su superficie y poder destruirlo.