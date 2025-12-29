Liz Solari presumió el corte de pelo en tendencia y dio cátedra de estilo con un look metalizado ideal para recibir Año Nuevo

Liz Solari es una de las personalidades del momento. Ha cambiado drásticamente su vida tras dejar el modelaje y dedicarse a ser guía espiritual. En su Instagram comparte diferente vivencias y día a día suma nuevos seguidores. Sin embargo, nunca dejó el mundo de la moda y las tendencias siguen siendo su punto fuerte.

Elegante, audaz y chic. Es una verdadera referente fashionista. Su estilo es sin igual y a cada look le pone su impronta. Sabe como elevar outfits y crear conjunto de prendas únicos y donde el estilo es protagonista.

Liz Solari posó con un look ideal para recibir el Año Nuevo repleto de brillos y telas frescas en tendencia

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Sabe como combinar a la perfección diferentes colores, texturas y diseños. Los must de la temporada son las estrellas en su guardarropa.

Liz Solari eligió un look ideal para recibir el Año Nuevo. Repleto de brillos y de telas frescas para enfrentar las altas temperaturas. De estilo sastrero pero con un toque muy audaz. Un top con escote cruzado y un pantalón de calce holgado. Con una combinación de colores negro, gris y verde.

Todo repleto de brillos. Los likes no se hicieron esperar. Llevó el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje muy sutil. La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar.

Liz Solari dio cátedra de estilo con un look de fiesta ideal para Año Nuevo

La modelo y guía espiritual tiene un estilo único. Va siempre por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. Combina a la perfección las prendas del momento y conquista likes con su espectacular actitud.

Liz Solari eligió un look con mucho estilo para disfrutar de la llegada de Año Nuevo. Combina texturas, colores y diseños. Creando un conjunto de prendas únicas. Sin lugar a dudas, es una verdadera referente fashionista y siempre va por más.