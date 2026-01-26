Laurita Fernández se sumó a la tendencia del verano y dio cátedra de estulo con un look sastrero total white

Laurita Fernández es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. Encandila a sus fans con cada una de las publicaciones que comparte. Su estilo es inconfundible.

Triunfa arriba y abajo del escenario. Ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Los must de la temporada jamás se le escapan y combina a la perfección las prendas del momento. Muchas veces juega al límite de la censura y no duda en arriesgar con conjuntos de prendas de alto impacto.

Mini chaleco y short: Laurita Fernández marcó tendencia con el look total white sastrero y dio cátedra de estilo

Carismática y audaz, su talento traspasa la pantalla y conquista los aplausos de todos. La actriz y bailarina sabe a la perfección cómo captar la mirada de todos. No le teme a los flashes de las cámaras y siempre va por más. Conoce muy bien el arte de combinar estilos para crear outfits únicos.

Desde Mar del Plata, Laurita Fernández arrasó con un look total white de estilo sastrero. Complementó a la perfección los must de la temporada. La parte superior, un chaleco diminuto con escote y botones. La parte inferior, un minishort. Todo en color total white y de corte sastrero. Llevó el cabello suelto, bien lacio, y para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono rojizo con brillo.

Laurita Fernández se consagró como reina fashionista con un look de verano en tendencia

La actriz y bailarina no conoce de límites a la hora de explorar nuevas vanguardias. Pisa fuerte en el mundo de la moda. Tiene un estilo único y conoce a la perfección qué prendas elegir para resaltar su espectacular figura.

