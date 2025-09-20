Laurita Fernández mostró su look para jugar tenis y marcó tendencia con su estilo deportivo

Laurita Fernández es una de las personalidades más queridas y reconocidas de la escena artística argentina. Encandila a sus fans con cada una de las publicaciones que comparte. La combinación de estilos es su especialidad y siempre tiene la prenda justa para cada ocasión.

La espalda del vestido que usó la famosa.

Carismática y audaz, su talento traspasa la pantalla y conquista el corazón de todos. Los must de la temporada jamás se le escapan y combina a la perfección las prendas del momento. Muchas veces juega al límite de la censura y no duda en arriesgar con conjuntos de prendas de alto impacto.

Minifalda y top: Laurita Fernández lució un look ideal para jugar tenis y marcó tendencia con su estilo

La actriz y bailarina sabe a la perfección como captar la mirada de todos y en esta oportunidad no fue la excepción. Compartió una publicación en donde la podemos observar con un look espectacular e ideal para practicar tenis y se llevó los likes de todo el público.

Laurita Fernández lució un look estilo tenis fuera de serie. La parte superior, una musculosa diminuta y ajustada al cuerpo. La parte inferior, una minifalda tableada. Todo en color blanco. Complementó el outfit con unas zapatillas deportivas con medias a la vista. Para el peinado eligió llevar el pelo suelto con ondas bien marcadas. Como accesorio utilizó una vincha de tela para tener más comodidad a la hora de practicar el deporte.

Minifalda y top: Laurita Fernández lució un look ideal para jugar tenis y marcó tendencia con su estilo

Laurita Fernández demostró ser la reina de las tendencias y deslumbró con un outfit para jugar tenis

La actriz y bailarina no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Tiene un estilo único y conoce a la perfección que prendas elegir para resaltar su espectacular figura. Pisa fuerte en el mundo de la moda y marca tendencia.

Minifalda y top: Laurita Fernández lució un look ideal para jugar tenis y marcó tendencia con su estilo

Laurita Fernández enamoró corazones con un outfit deportivo super tendencia. La actriz jugó al tenis y eligió el conjunto de prendas ideales para tener la máxima comodidad. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina del estilo.