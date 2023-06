Larissa Riquelme se bajó la ropa interior y se filmó desde todos los ángulos en Instagram

Larissa Riquelme fue una de las personalidades más famosas de nuestro país hace varios años. Sin duda su vida mediática se vio muy beneficiada con el Bailando por un Sueño y demás programas que le dieron entidad. Hoy en día se dedica a la radio y tiene más de 1.9 millones de seguidores.

Larissa Riquelme quiso dejar un mensaje reflexivo en su cuenta de Instagram y usó un video bastante subido de tono. La famosa usó poca ropa y se filmó desde todos los ángulos, dejando ver su cuerpo al natural. Este video lleva más 32 mil likes y sigue subiendo a cada minuto.

La modelo usó un top de encaje blanco con una bombacha negra y se grabó frente al espejo con diferentes ángulos. Además, se la ve bajándose un poco su “tanga” por los costados, algo que sin duda roza la censura de Instagram. Sin importarle nada, ella subió este material y dejó un mensaje bastante importante.

La famosa quiso hablar de los que la cuestionan por su físico, si engordó o adelgazó o bien están pendientes de su peso. En su video se la ve natural, con ropa interior que le marca su silueta y sin ningún tipo de filtros. Así quiso mostrarse para que todos vean su cuerpo real.

El descargo de Larissa

“Hago este post porque he visto varios comentarios en mis redes sociales donde me dicen que he subido de peso, que me veo con panza. ¿En serio piensan que a mí me podría importar lo que lo demás ven en mí?”, dijo Larissa Riquelme con un tono de enojo.

Si me llaman gorda o flaca, que de igual manera juzgan me vea como me vea. Estoy en mi mejor peso, cambiando de medicación a cada rato para controlar mi tiroides. Hoy podría estar hinchada o flaca pero no pasa por comer o estar gorda sino por salud”, soltó Larissa en Instagram.