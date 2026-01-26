La Tora de Gran Hermano se sumó a la tendencia del saco sastrero y dio cátedra de estilo con un look total black

La Tora de Gran Hermano colecciona likes de sus seguidores. Tiene un estilo único. Jamás pasa desapercibida y conoce a la perfección todos los trucos para conquistar los likes de sus seguidores. Muchas veces juega al límite de la censura y conseguir aplausos es su pasión.

Crea outfits únicos y marca tendencia. Los must de la temporada siempre están en su radar. Es una verdadera influencer del mundo de la moda. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan. Combina diferentes estilos, texturas y colores a la perfección.

Estilo sastrero y medias semitraslúcidas: La Tora de Gran Hermano posó con un look total black y marcó tendencia

Muestra mucha piel y pasar desapercibida no es una opción. Las prendas diminutas son las estrellas en los conjuntos de prendas elegidos. Siempre va por más. En Instagram apuesta por conjuntos de prendas muy audaces.

En esta ocasión, La Tora de Gran Hermano compartió una producción de fotos muy audaz. Posó con un look estilo sastrero total back y no llevó ropa interior debajo. Posó con un saco sastrero de calce oversize y lo complementó con unas medias traslúcidas. El detalle final se lo dieron unos zapatos de taco alto. Llevó un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación en Instagram y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.

La Tora de Gran Hermano dio cátedra de estilo con un look al límite de la censura

La influencer tiene un estilo único. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. Los likes se hacen presentes en cada una de las imágenes que comparte en su Instagram.

La Tora de Gran Hermano participó de una producción de fotos de alto impacto. Modeló con un saco sastrero estilo oversize y no llevó ropa interior debajo. Jugó al límite de la censura y cosechó cientos de aplausos del público.