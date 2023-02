La tapa de la controversia que la hizo conocida: cómo saltó a la fama Nicole Neumann

Nicole Neumann es una de las celebrities de Argentina más buscadas por las marcas del país para que protagonice las campañas de moda. Incluso, ella ha pasado por gran parte de las firmas más conocidas, dado que mantiene una extensa carrera de 30 años

Nicole Neumann siempre a la moda Foto: instagram

Hoy, Nicole Neumann disfruta de un presente de pura alegría y felicidad con la organización de su casamiento con Manu Urcera, con su destacada participación como panelista en “Los 8 Escalones”.

Producción de fotos de Nicole Neumann y Manu Urcera / CARAS

Nicole Neumann creció frente a las cámaras, desde los cuatro años protagonizaba gran cantidad de comerciales y además ya figuraba en las principales pasarelas del país. A pesar de todos estos trabajos, aún no había alcanzado la popularidad.

Nicole Neumann de niña

Pero la realidad es que el verdadero salto a la fama le llegó a los 12 años, cuando fue la tapa de la revista Gente. “Sexy a los 12 años” fue el título que pudieron desde la editorial en aquel momento. En una entrevista, hace muy poco, se refirió al tema: “Esa fue la que me catapultó, fue la que causó todo el escozor de si estaba bien que trabajara de tan chica, que los ratones, toda esta controversia”.

Nicole Neumann su primera tapa en Revista Gente Foto: web

En otra entrevista, Nicole Neumann relató que fue su madre la que se opuso a la producción, pero que logró convencerla dado que el hecho de que Pancho Dotto la contratara, era un reconocimiento, y, además, porque ella lo veía como un juego.

Así lucía Nicole Neumann cuando era una niña

Luego de ese momento de éxito, llegó otro trabajo que le sumó popularidad como fue la posibilidad de cantar la cortina del programa de televisión “Amigovios” y luego fue una de las famosas integrantes del reality “90 60 90 Modelos″.

Nicole Neumann confesó que fue una mujer golpeada

“A mí me pasó de chica, con fotógrafos y productores… Pero en ese momento no era abuso ni acoso. Uno no decía: ‘Me acosaron’. No se vivía de esa forma. Pero hoy me doy cuenta de que vivía acoso”, señaló sobre los recuerdos de esa época. Además, explicó que su mamá solía acompañarla a todos sus trabajos y funcionaba como un “freno” ante un intento de sobrepasarse con ella.

Nicole Neumann, de niña, junto a parte de su familia

¿QUÉ SE HIZO EN LA CARA NICOLE NEUMANN?

A principios de 2020, la modelo mostró a sus seguidores de su cuenta de Instagram el antes y después de un tratamiento estético facial, como una manera de que sus fans y quienes siempre le preguntan cómo hace para mantenerse espléndida, lo conozcan de primera mano.

Nicole Neumann se retocó el rostro y se hizo viral.

Puntualmente, lo que se hizo Nicole Neumann en aquel momento fue un tratamiento denominado mesoterapia, que es una técnica a través de la que se aplican microinyecciones para combatir las arrugas y el aspecto de la piel, entre otros beneficios.

Nicole Neumann se retocó el rostro y se hizo viral.

¿QUÉ PASÓ CON NICOLE NEUMANN Y SU NOVIO?

Luego de casi dos años de relación, a principio de este año, Nicole Neumann y Manu Urcera se comprometieron y representó una revolución tanto en el mundo del espectáculo como en el deportivo y en particular del automovilismo.

Nicole Neumann confirmó su compromiso con Urcera

La modelo compartió un emotivo video en sus redes sociales y escribió: “Sí, quiero. Me explota el corazon de felicidad!!”. Rápidamente, el posteo se llenó de felicitaciones y de buenos augurios para la feliz pareja.