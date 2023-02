La particular manera en la que conoció a su marido y sus TOC secretos: las cosas que no sabías de Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz sigue sorprendiendo con sus fotos en microbikinis que muestran su cuerpo trabajado y dejan al descubierto su belleza innata, la misma con la que viene conquistando a los argentinos desde hace más de 20 años.

Rocío Guirao Díaz. Foto: Instagram/rocioguiraodiaz

La modelo disfruta del calor de Miami, ciudad a la que junto con su marido eligieron para vivir, al menos, por el próximo tiempo y en la que ella sigue protagonizando campañas publicitarias para variadas marcas de ropa.

Rocío Guirao Díaz. Foto: Instagram/rocioguiraodiaz

Pero, a pesar de tener una carrera tan extensa y consagrada que la llevaron a ser tapa de las grandes revistas del espectáculo nacional, Rocío Guirao Díaz conserva algunos secretos interesantes de revelar.

Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz está casada con Nicolás Paladini desde 2008. Pero su primer acercamiento fue bastante particular: él le envío una solicitud por Facebook que ella aceptó, al igual que tantas otras, al ver “su cuerpo tallado a mano” y considerarlo “muy fachero”, como ella misma dijo. Estuvieron chateando mucho tiempo hasta que un día él se acercó a ella en un desfile en Villa María y ahí fue el flechazo.

Rocío Guirao Díaz junto a su marido, desde Miami. Foto: @rocioguiraodiaz

La primera cita fue a continuación de ese primer encuentro. Paladini le envió un mensaje y la invitó a cenar, ella aceptó con una condición: que también fuera su madre. A partir de esa noche no se separaron más y siguen juntos después de casi 15 años.

Rocío y Paladini viven con su familia en Miami.

Su marido tiene dos hitos famosos. El primero es que aceptó ser el bailarín de la modelo cuando ella fue convocada a “Bailando por un sueño”. Paladini rápidamente se convirtió en un sex symbol. “Una le mandó una foto entangada de atrás que arrancaba diciendo “Rompeme toda”. Imaginate cómo termina haciendo referencia al embutido”, contó sobre los mensajes que le llegaban a él en aquel momento. El otro hito ocurrió en 2020, cuando la NASA lo destacó dentro de su sección “la foto del día” por una imagen que tomó del espacio.

Paladini y Guirao Díaz en el "Bailando"

Más allá de su carrera artística, Rocío Guirao Díaz estudió psicología en la Universidad de Belgrano y está recibida como Técnica en hotelería.

Rocío Guirao Díaz.

Luego de la pandemia se abrió un perfil en una plataforma de contenido para adultos. “¡Estoy muy emocionada de anunciarles que ahora me van a poder encontrar en OnlyFans!”, anunció en sus redes sociales.

Rocío Guirao Díaz Foto: Instagram/rocioguiraodiaz

mantiene una buena relación con su primo Rodrigo, pero no ocurre con Gonzalo, el hermano del modelo y también contó que no se ven desde los 15 años. Rocío Guirao Díazpero no ocurre con Gonzalo, el hermano del modelo y también contó que

Gonzalo y Rodrigo Guirao Díaz

Además, la modelo se confesó fanática de la limonada y el único vino que le gusta es el dulce tardío. También aseguró que tiene algunos TOC, como el orden y la puntualidad. “No tolero llegar tarde a ningún lado”, contó.

Rocío Guirao Díaz posó desde la arena con un kimono hindú semiabierto. Foto: Rocío Guirao Díaz

En qué condiciones se fue Rocío Guirao Díaz a Miami

La modelo y su marido están viviendo desde hace un tiempo en Miami, ciudad desde la que comparte con sus seguidores en redes sociales las actividades que realiza en su vida cotidiana.

Rocío posó en bikini desde Miami

“Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá”, contó Rocío Guirao Díaz sobre la decisión de irse a Estados Unidos. Al respecto, detalló: “Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”.

De qué signo es Rocío Guirao Díaz

Rocío Guirao Díaz nació el 27 de junio de 1984 y tiene 38 años. La modelo nació bajo el signo de Cáncer. La gente de este signo suele ser de naturaleza muy emocional, familieros y cariñosos.

Rocio Guirao Diaz y su bikini a todo color: "Buenos días" Foto: Rocio Guirao Diaz

Siempre que pueden le están demostrando su amor a sus seres queridos, además son muy protectores con todas las personas que los rodean y son simpáticos.