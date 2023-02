La máscara que la hizo famosa en el mundo entero: cómo saltó a la fama Úrsula Corberó.

Úrsula Corberó tiene más de 26 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y una fama mundial que la mantiene como una de las figuras mundiales más buscadas. Su elegancia y buen porte la convirtieron en la preferida de los diseñadores internacionales.

Úrsula Corberó

En el 2000, mientras atravesaba su adolescencia, Úrsula Corberó comenzó su carrera como actriz y muy rápidamente se convirtió una de las figuras de TV3, el canal de televisión español, ya que fue protagonista en múltiples ficciones.

Úrsula Corberó adolescente Foto: web

Puntualmente, su debut fue en “Mirall trencat”, emisión en la que pudo desarrollar todo lo aprendido en sus clases de actuación, las que tomaba desde que tenía 13 años. También formó parte del grupo musical infantil “Top Junior”. “Hicimos una gira de años y medio por España, grabamos varios sencillos, pero al final no cuajó y yo seguí en lo mío, que era la interpretación”, contó.

Úrsula Corberó en Top Junior Foto: web

Durante 2005 y 2006 participó en la serie “Ventdelplà”, interpretando al personaje de Sara, luego en El internado, dando vida a Manuela. Además, realizó papeles secundarios en un programa muy conocido en España, llamado “Cuenta atrás”. Ese mismo año llegó al cine con el cortometraje “Crónica de una voluntad”.

Úrsula Corberó Foto: web

El verdadero salto a la fama para Úrsula Corberó

La consagración en su país la alcanzó en 2008 con la serie “Física o química”, donde era una de las protagonistas principales, Ruth Gómez. Interpretación que le valió tres premios. Luego se sumó a la serie histórica “14 de abril. La República”. También protagonizó la primera película española de terror en 3D.

Úrsula Corberó en "Física o Química" Foto: web

Su presencia teatral llegó en 2012, cuando debutó con la obra “Perversiones sexuales en Chicago”, mientras que ese mismo año protagonizó la película para televisión “Volare”. En marzo de 2013 se incorporó a los episodios finales de la tercera temporada de la serie de Televisión Española “Gran Reserva”, y en 2014 se convirtió en la primera actriz en recibir el premio “Espirito Indomable” en el Festival de Sitges por su trayectoria y personalidad luchadora.

Úrsula Corberó en El Internado Foto: web

El éxito continuó hasta que en 2017 llegó su verdadero salto a la fama cuando Antena 3 estrenó “La Casa de Papel” en la que interpretaba a Tokio, convirtiéndose en un antes y un después en su carrera, ya que cuando Netflix compró los derechos, la serie se convirtió en un éxito mundial.

El elenco de "La Casa de Papel", durante la conferencia de prensa de cara al final de la serie. Úrsula Corberó, Tokio, escucha a Esther Acebo, Mónica Gaztambide. (Juan Naharro Gimenez/Getty Images for Netflix) Foto: Juan Naharro Gimenez

“La casa de papel nos ha ayudado a todos a entender y a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos. Yo me acuerdo cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía ‘esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo”, contó Úrsula Corberó.

¿Quién es la doble de Úrsula Corberó?

Carolina Barral es una joven actriz de menos de 30 años, que se hizo conocida por ser la doble en las escenas de acción que Úrsula Corberó tenía que realizar en “La casa de papel”.

Úrsula Corberó en La Casa de Papel. Foto: insta

¿Qué dijo el Chino Darín de Úrsula Corberó?

El Chino Darín y la actriz son novios desde hace muchos años, y hace un tiempo se hizo muy famoso al hablar sobre ella de una manera particular, cuando le pidieron que se refiriera a su amor: “Si la defino; la limito”.