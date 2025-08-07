La Joaqui posó con un conjunto total white y dejó todas sus curvas a la vista

La Joaqui está viviendo un gran presente y no deja de brillar. Con su música, su actitud y un estilo inconfundible, se ganó un lugar enorme en la escena y en las redes. Su comunidad la sigue con devoción porque no se guarda nada: es auténtica, frontal y siempre va de frente. Ya sea improvisando, mostrando algo de su rutina o lanzando un nuevo tema, siempre logra llevarse todas las miradas.

La Joaqui, al mejor estilo bailarina: conjunto total white y todas sus curvas a la vista

En esta oportunidad, la artista sorprendió a sus seguidores en las redes con una serie de fotos que se llevaron todas las miradas. En las imágenes se la puede ver con calzas blancas tiro alto y un top a tono, al mejor estilo bailarina.

La artista mostró su outfit en distintas poses y cautivó a sus fanáticos, que no tardaron en llenar el posteo de likes y comentarios.

La Joaqui respondió con humor a las críticas por su participación en La Voz Argentina

Luego de su participación especial en La Voz Argentina, donde compartió escena con Luck Ra, La Joaqui quedó en el centro de la polémica por algunos comentarios que generaron acusaciones de conductas tóxicas hacia su pareja. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, la cantante se tomó con humor las críticas y aclaró el contexto detrás de sus bromas.

La Joaqui acompañará a Luck Ra en el equipo para las batallas de "La Voz Argentina". (Gentileza Telefe)

En diálogo con Los Profesionales de Siempre, La Joaqui explicó que su estilo es espontáneo y que muchas de sus intervenciones responden a la complicidad que tiene con Luck Ra: “Hago chistes y piensan que hablo en serio, y después mi pobre hombre queda sentenciado”, dijo entre risas. También señaló que jamás haría algo que pudiera incomodar a alguien y que su favorita del certamen fue, justamente, a quien le dedicó uno de esos chistes.

Además, reveló que gran parte de ese ida y vuelta con el jurado surge del tono lúdico que comparten fuera de cámara. “Yo quiero ser aesthetic, pero él se ríe con eso, así que lo hago por él”, cerró.