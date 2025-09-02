La foto de Luciana Salazar sin maquillaje y al natural que se volvió viral en Instagram

A través de las sus propias redes sociales, Luciana Salazar se mostró totalmente al natural mediante sus stories de Instagram. De manera poco usual, la modelo e influencer, que siempre está muy al pendiente de su propia imagen, decidió dejar de lado los filtros y el photoshop y se mostró sin maquillaje.

Luciana popularmente conocida como “Luli”, volvió a ser noticia por un motivo bastante llamativo: una foto suya sin maquillaje que se hizo viral. Como buena influencer, sus publicaciones en redes sociales suelen estar bien cuidadas y ningún detalle queda al azar. Es por eso que sorprendió al mostrarse con un look más natural.

La foto viral de Luciana Salazar sin maquillaje

Fiel a su estilo, Luciana Salazar sigue en constante creación de contenido, el cual comparte con los millones de seguidores que tiene en Instagram. Esta vez, sus fans quedaron sorprendidos por la sencillez y lo natural de su foto.

A cara lavada, la modelo se mostró totalmente al natural, algo que pocas veces ha dejado ver y esta vez hizo una nueva excepción. Luli Salazar compartió una llamativa ‘selfie’ en las historias de Instageam y se volvió viral.

Luciana Salazar apostó esta vez en tomarse una selfie para sus redes y enseñar cómo se ve en las mañanas sin maquillaje

Sin una gota maquilla, Luciana Salazar decidió mostrarse al mundo tal cual cómo es. Notablemente, lució divina con su piel tersa y humectada, sus potentes ojos verde esmeralda y el pelo dorado un poco enmarañado. Además de modelar una blusa con estampado marmoleado y breteles entrecruzados a la altura sobre el busto, junto a un sutil corpiño en negro óptico que se dejó ver.

¿Dónde vive Luciana Salazar?

Luciana Salazar alquiló un lujoso departamento, ubicado en Nuñez, por el que paga una altísima cifra en dólares. El nuevo hogar de la modelo tiene vista a toda la ciudad y cuenta con los servicios de un hotel 5 estrellas.

Según publicó la revista Gente, nada menos que 9 mil dólares al mes. Pero eso no es todo, ya que las expensas son aproximadamente de 80 mil pesos, por lo que Luli pagaría el doble porque posee dos departamentos en uno, un total de 160 mil pesos.