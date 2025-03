Karina La Princesita eligió sus looks preferidos: total black, encaje y mucho escote

Karina La Princesita es una de las artistas más queridas de la música tropical argentina. Con una larga trayectoria, sus canciones han acompañado a varias generaciones y su carisma la mantiene vigente tanto en los escenarios como en las redes sociales, donde sus seguidores están atentos a cada una de sus publicaciones.

Recientemente, la cantante compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos mostrando sus looks favoritos en negro. “Pre show del finde”, escribió en el epígrafe de la publicación, generando miles de interacciones entre sus fanáticos.

Los looks total black preferidos de Karina La Princesita

En una de las imágenes, Karina posó frente al espejo con un crop top negro que resaltaba su figura. En otra foto, elevó el nivel de sensualidad con un corpiño de encaje negro, demostrando una vez más su estilo auténtico y confianza.

Los looks total black preferidos de Karina La Princesita

Los comentarios de sus fans no tardaron en llegar. “Bella siempre”, “Diosa” y “Hermosa” fueron solo algunos de los halagos que recibió por parte de sus seguidores.

Los looks total black preferidos de Karina La Princesita

La reflexión de Karina La Princesita sobre su peor momento de salud

Karina La Princesita se abrió con honestidad sobre su difícil lucha contra los pensamientos negativos, su autoexigencia y su vínculo con la percepción de su imagen física. “Mi desafío más grande siempre fue verme y gustarme. Es sumamente importante decidir cuidarse y preservarse. Son tiempos que uno se toma para sanar, para entender y para volver más fuertes”, reveló.

Karina La Princesita posó frente al espejo y causó sensación con una mini falda y botas mega trendy

“Lloré mucho y me quería morir de tristeza. No me quería matar, pero tenían ganas de morirme. Sufrí mucho, me aislaba”, explicó sobre aquel difícil momento. “Empecé a temblar cuando me tenía que ir a cambiar y no sabía qué ponerme porque me sentía más insegura que nunca”, confesó Karina.