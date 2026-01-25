Juanita Tinelli cautiva corazones con su estilo y jamás pasa desapercibida. En Instagram tiene millones de seguidores y día a día cosecha nuevos likes. Sus looks llenos de estilo son los preferidos por sus seguidores.

Tiene un estilo sin igual y sabe a la perfección cómo captar la mirada del público. Marca tendencia. Las vanguardias son su especialidad y siempre está atenta a las últimas novedades del mundo de la moda.

Juanita Tinelli eligió el accesorio de la temporada y marcó tendencia con un pañuelo estilo bandana

Los must de la temporada están en su radar. Conoce muy bien el arte de combinar diferentes texturas, colores y diseños. Crea conjuntos de prendas únicos en donde se ve reflejada su impronta. Es una verdadera influencer fashionista.

Juanita Tinelli eligió el accesorio de la temporada y causó sensación con su look. La hija de Marcelo Tinelli modeló con un pañuelo estilo bandana en su cabello y se llevó los elogios de todos sus seguidores. Siempre atenta a las vanguardias, brilla con cada conjunto de prendas que elige para vestir. Sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de halagos y dio cátedra de estilo.

Juanita Tinelli eligió el accesorio de la temporada y marcó tendencia con un pañuelo estilo bandana

Juanita Tinelli apostó por el accesorio tendencia del verano y revolucionó Instagram

La influencer y modelo cosechó aplausos con un look de verano mega tendencia. La joven pisa fuerte en el mundo de la moda y día a día suma nuevos seguidores en Instagram. Tiene una actitud única y pasar desapercibida no es una opción para ella.

Juanita Tinelli eligió el accesorio de la temporada y marcó tendencia con un pañuelo estilo bandana

Juanita Tinelli posó con el accesorio estrella del verano. Un pañuelo estilo bandana. Un elemento must que eleva a cualquier look de playa. Coleccionó los likes de sus seguidores y demostró ser la reina del estilo.