Jimena Barón presumió su figura con un estampado animal print y los zapatos que son tendencia esta primavera

Jimena Barón es una de las actrices y cantantes más populares de la Argentina. Tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram. Su estilo audaz y atrevido logra cautivar a sus seguidores. Marca tendencia con cada uno de los outfits que muestra en sus redes. Los fans la adoran y la siguen en todo paso que da.

La actriz y cantante tiene un estilo único que la hace destacar en cada publicación que comparte con sus seguidores. Las tendencias no se le escapa y siempre está un paso adelante en cuanto a las novedades del mundo de la moda. Los must de la temporada están en su radar y sabe combinarlos a la perfección para crear looks únicos.

Jimena Barón regaló arriesgadas poses en bikini. Gentileza Instagram.

Le pone su impronta a las prendas que elige para vestir. La actriz se adelantó a la primavera y sorprendió a sus seguidores con un outfit tendencia. Combinó a la perfección las prendas que pisarán fuerte en esta temporada. Es una verdadera referente fashionista y pasar desapercibida no está dentro de sus planes.

Jimena Barón apostó por el estampado furor de la primavera y verano. Un minitop animal print super tendencia. Lo complementó con jean y las estrellas absolutas del outfit fueron unas sandalias chatitas en color plateado metalizado. Sin lugar a dudas, se llevó los aplausos de todos y revolucionó Instagram. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono nude. Como accesorio llevó anteojos y una pequeña cartera.

La actriz y cantante causa sensación en Instagram con cada una de sus fotografías y videos. Allí despliega todo su carisma y sensualidad, cosechando suspiros y halagos por parte de sus seguidores. Ninguna tendencia se le escapa y esta ocasión no fue la excepción.

Jimena Barón enamoró corazones con la prenda trendy de la temporada. Un top ultra ajustado al cuerpo de estampado animal print. Los likes no se hicieron esperar y la actriz coleccionó cientos de mensajes de halagos. La influencer fashionista deslumbra con cada look que elige.