Jimena Barón tiene más de 5.9 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram donde comparte muchos momentos de su día a día. En sus historias, la actriz y cantante argentina suele publicar recetas, sus platos preferidos, momentos graciosos junto a su hijo Momo y algunos de sus looks.

Mientras que en su feed, Jimena actualmente está compartiendo muchas publicaciones sobre su nuevo disco, del que aún no se sabe el nombre, pero que ya se conocieron tres canciones. Barón no actúa desde hace años ya que decidió dedicarse de lleno a su carrera musical, sin embargo, hace algunas semanas aseguró que aceptó interpretar a un personaje, aunque no contó mucho más.

Jimena y Matías Palleiro, su novio.

Jimena ya estrenó “La Araña”, un tema que aseguran estaba dirigido a Gianinna Maradona por su traición con Daniel Osvaldo, cuando aún la cantante estaba en pareja con el exfutbolista. “Mi felicidad” fue la otra canción que lanzó Barón y que está dirigida a su hijo, y, por último, estrenó “Cruel y despiadado”, un tema inspirado en la historia de una amiga.

Jimena Barón presentó su tema La Araña.

Horas atrás, la actriz compartió en sus historias de Instagram un cambio de look. Dejó su melena en las manos de Leo Leiva, su peluquero de confianza y uno de sus mejores amigos. La cantante luce ahora un balayage ombré, que se trata de una técnica de degradación de color mezclando dos o tres tonos que complementen con el natural.

Jimena Barón enamoró a sus seguidores con un cambio de look y se llevó todos los piropos. Foto: Instagram

Jimena Barón posó en microbikini con su look nuevo

Jimena Barón comparte cuáles son sus tips para mantenerse saludable y poder estar satisfechos con el cuerpo. Para la famosa es clave la alimentación y complementa con pilates, un poco de cardio y algunas técnicas con máquinas. Sin dudas es inspiración para muchas personas y, por eso, intenta motivarlas.

Jimena posó en microbikini. Foto: Instagram

En esta ocasión, Barón posó frente a su espejo favorito en su departamento y lució una de sus microbikinis favoritas. El traje de baño es de color crudo y la cantante se fotografió con su nuevo look.