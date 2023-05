Jenna Lee se mostró en tanga en Instagram y no dejó lugar a la imaginación

Jenna Lee causa furor en las redes sociales donde ya acumula más de 2 millones de seguidores con quienes, a diario, comparte los mejores looks para disfrutar de sus ratos libres junto a sus amigos como Mia Khalifa con quien demuestra tener un cercano vínculo así también para cumplir con los compromisos de su agenda personal.

Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa, desfiló desde un muelle en microbikini y top blanco. Foto: Jenna Lee

En esta oportunidad, Jenna encendió Instagram al publicar un corto video en el que se pudo ver un conjunto satinado con estampado de zebra en color blanco y negro. La parte superior capturó la atención de aquellos que la siguen en la red social ya que cubrió su torso hasta el esternón.

El día que Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa, desde una pileta mojó a todos en microbikini. Foto: Jenna Lee

El sensual look con el que Jenna Lee impactó en las redes sociales

En el corto clip que Jenna publicó en su cuenta oficial de Instagram se observó que la prenda superior era de manga larga y contaba con dos largas aunque finas tiras en el centro de la confección lo que permitía cerrarla en la zona delantera de su pecho, y que decoró su plano abdomen.

Como no podía ser de otra manera, en el video, se apreció su trabajada figura como sus glúteos que quedaron a la vista de todos cuando la modelo posó de espaldas a la cámara de su celular en el clip que musicalizó con la canción “Say Yes To Heaven” de Lana del Rey.

La influencer posó frente a la cámara de manera seductiva y causó furor en las redes sociales / Foto: Instagram Foto: Jenna Lee

Entonces, la tanga negra la cual combinó con todo el look se dejó ver y aquello generó gran impacto en los seguidores de la modelo quienes no dudaron en llenarla de halagos y ponerle miles de ‘like’ a la publicación que compartió en la red social.

“En necesidad desesperada de sol y naturaleza”, escribió la modelo en el posteo para luego agregar, de manera divertida demostrando todas sus ganas por encabezar un nuevo viaje: “1 like y compraré ese boleto a México”.