Jenn Muriel posó con un body negro con cadenitas y mostró que es toda una diosa.

Jenn Muriel recibió noviembre con todo. La modelo colombiana apostó por un look totalmente diferente para su primera publicación en el mes.

Muriel eligió un body negro con varios detalles en cadenitas doradas y unos guantes con transparencias. Un outfit que complementó con un par de tacos de aguja con tiras cruzadas en las piernas.

“Hola noviembre”, escribió Jenn en su posteo, el cual logró más de 450 mil “me gusta” por parte de sus más de 6 millones de seguidores.

Jenn Muriel tiene más de 6 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

Jenn ya había sorprendido en días anteriores con una producción de fotos en un body negro con transparencias y al estilo corset.

Jenn Muriel es una de las modelos colombianas más populares en el momento. Foto: Instagram

Cuál es el auto de Jenn Muriel

Si hay un detalle que generó tema de conversación entre los admiradores de Jenn Muriel hace un tiempo fue el lujoso auto que la modelo tiene en su poder.

Jenn Muriel y su lujoso auto Mustang. Foto: Instagram/Jenn M

Se trata de un auto Mustang Mach E4x, el cual es exclusivo en Colombia y no pasa desapercibido. No emite CO2 y es 100% electrónico, un detalle que no pasa desapercibido, ya que Jenn ha mostrado su gran esfuerzo por ayudar al planeta y especialmente a los animales. Tanto así que Jenn fue condecorada hace tan solo unas semanas en su país natal por su labor social.