Llega el fin de semana, y hay cambios para los que nacieron bajo este signo del zodiaco: la luna en cuarto creciente en Virgo señala el momento ideal para poner en marcha proyectos o actividades que desees que crezcan con el tiempo.

Estarás sensible e inspirado y podrás crear algo nuevo que te lleve a destacar tus cualidades y talentos. Un impulso atrevido y audaz te llevará a abrirte a nuevos contactos y vivir alguna aventura especial. Contarás con buenos aliados planetarios a la hora del romance y la intimidad.

El amor, el placer y la diversión serán la tendencia. Invitación inesperada por parte de alguien del ámbito social.

En estos días, las circunstancias favorecerán la prosperidad en tu trabajo. Deberás vigilar las emociones y no tomar decisiones apresuradas o impulsivas. La influencia de Marte, desde el signo anterior, moviliza el inconsciente e inclina a actitudes irreflexivas de las que podrías arrepentirte. Será propicio concentrar las ideas y no caer en una sensación de frustración por lo que los demás no valoran.