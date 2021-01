Aries

Algunas circunstancias financieras podrían frenar ciertas posibilidades. Las obligaciones familiares se harán notar y deberás ser cauto en el manejo del dinero. Será preciso establecer prioridades a conciencia antes de realizar compras para no salir de tu presupuesto. La luna de esta semana señala un nuevo punto de partida en cuanto al manejo del dinero. Momento de poner orden en las cuentas y actuar con prevención a la hora de afrontar nuevos gastos o inversiones. Los asuntos laborales pasarán por un momento de grandes posibilidades que no deberás dejar pasar. Harás importantes acuerdos y podrás crear vínculos profundos mediante una comunicación franca y abierta. La configuración astral sensibiliza y te vuelve más consciente de lo que necesitas y quieres en tus relaciones. Las circunstancias te llevarán a revisar conductas y será el momento ideal para resolver conflictos amorosos y tomar decisiones postergadas. Evita posturas rígidas y deja fluir el amor.

Tauro

Semana muy movida para Tauro. La intensa presencia planetaria en tu signo señala un período que podrá ser decisivo en el futuro. Es momento de esforzarte y prosperar en lo que más deseas. Las iniciativas y los nuevos proyectos serán bienvenidos, aunque en algunos casos deberán ser manejados con excesiva cautela. Marte en Tauro junto a Urano, produce una fuerte influencia que lleva a las decisiones rápidas e impulsivas, pero si se utiliza esta energía de manera positiva serás capaz de grandes obras. Una etapa en la que se acentuará el deseo de mayor independencia y libertad y es posible que las circunstancias te obliguen a tomar la iniciativa. La luna en cuarto creciente en tu signo, remarca estas tendencias y augura días de mucha acción, decisiones y movilización emocional. La serenidad y el equilibrio interior deberán ser herramientas indispensables a la hora de actuar. En algunos casos, será necesario aprender a poner límites sin enojarte.

Géminis

Contarás con la buena influencia de Júpiter desde un signo afín, qué protegerá, brindará buena energía y armonía a tu vida. Sin embargo, serás puesto a prueba y deberás demostrar tus cualidades y experiencia. Puede que un jefe o alguien de la familia se muestre muy exigente o demandante. La poderosa energía planetaria en tu signo anterior, pone de manifiesto algo que se encontraba oculto, cuidado con las relaciones laborales. Algo se revela y podrás poner en claro tu posición y manifestar aquello que sientes que mereces. Es hora de dejar las inseguridades de lado, confiar en tus capacidades y no buscar siempre la aprobación ajena. Momento para reflexionar y retomar algunos proyectos que has dejado pendientes. Es posible que se presente una oportunidad inesperada y muy positiva que no deberás dejar pasar. Se resuelven algunas cuestiones de papeles, negocios, comunicación o viajes. Cambios repentinos en el amor, podrás recibir un regalo o una propuesta interesante.

Cáncer

Esta semana será lenta pero también reveladora. Sabrás lidiar con las exigencias laborales y personales para disfrutar de la armonía que necesitas. Sin embargo, realizar demasiadas actividades a la vez podría producir malestares en el sistema digestivo y nervioso. Las tensiones provocadas por el exceso de trabajo, te obligarán a ordenarte en tus horarios, descansar bien, realizar alguna actividad placentera y cuidar la alimentación. Todo esto te ayudará a evitar el estrés y sentir bienestar. La influencia planetaria desde el sector del trabajo actuará como un factor de progreso y expansión de las actividades, pero también representará grandes desafíos. La luna de esta semana te conectará con tus deseos, si hay incertidumbre, es posible que en estos días definas cuestiones en cuanto a tus propósitos y objetivos. Los amigos serán fundamentales en este período. La influencia planetaria desde el sector de la pareja ilumina aquello que estaba oculto. Si no te sientes feliz, esto emergerá ahora y deberás enfrentar lo que está causando esa insatisfacción. Gran oportunidad de resurgir.

Leo

Esta semana deberás ir despacio y no tomar decisiones apresuradas. La oposición de varios planetas podría generar una inevitable reducción de las actividades o bien ciertos asuntos que te interesan, dependan de otras personas por lo que deberás tener paciencia y saber esperar. Será necesario esforzarte para conseguir las metas que te habías propuesto, ya que podrías tener que lidiar con otras posturas e ideas para llegar a un acuerdo. La prosperidad te sonreirá en la medida que te fijes objetivos claros y bien definidos, sepas escuchar las necesidades y deseos de los demás y actúes de manera más contemplativa. Puede surgir una imperiosa necesidad de descanso para lograr bienestar anímico y corporal, de este modo podrás fortalecer la vitalidad y elevar tu estado de vida. Los intereses en el amor estarán expuestos a una serie de oscilaciones. Procura no tomar acciones definitivas en momentos de desánimo o incertidumbre, así como cuidar la palabra.

Virgo

Se abren nuevos horizontes. Una gran capacidad de reflexión se manifestará en estos días, estarás inspirado y surgirán ideas renovadoras que dejarán atrás viejas preocupaciones. Algunos cambios en tus actividades traerán mayores posibilidades de progreso, pero también responsabilidades y esfuerzo. Deberás superar el miedo a tomar algunas decisiones que son impostergables, de otro modo, estarías negando el deseo de avanzar. Una idea brillante dará en el blanco y te sacará de una situación difícil y comprometida. La estabilidad económica te ayudará a sentirte más confiado. Ideal para terminar de armar una idea o bien terminar aquello que tengas pendiente. Se fortalece tu capacidad de trabajo y sabrás actuar con rapidez en el momento justo. Una ganancia extra e inesperada alegrará la semana. La influencia benéfica de varios planetas te pondrá en movimiento y traerá apoyo de amistades y gente influyente. Horas de armonía y amor reparador en cuanto a la pareja, los hijos y la familia en general.

Libra

Ideas creativas darán un sentido comercial a ciertas aptitudes aún no desarrolladas. Si estabas esperando que un asunto económico se defina, es muy posible que esta semana recibas una respuesta o la resolución de algo pendiente. Podrán surgir nuevos desafíos en el área laboral y te sentirás capaz de afrontar cargos que impliquen mayores responsabilidades pero también mejores ingresos. También será posible comenzar una actividad o poner energía en algo que venís desarrollando. La benéfica influencia planetaria, desde otro signo de Aire, es promesa de expansión, creatividad y equilibrio interior. Alguna buena noticia en el entorno familiar traerá alegría a estos días y será buen momento para mudanzas, emprender proyectos de construcción o remodelación en la vivienda. Si estás solo, los astros auguran un período apto para los encuentros y enamoramientos. En asuntos de pareja, vivirás una etapa de buena comunicación y plenitud que te llevará a tomar decisiones y afianzar la relación.

Escorpio

Comenzarás la semana con muchas demandas tanto en el ámbito laboral como en la vida personal. Una situación molesta en tu trabajo podría causar incertidumbre. Algunas influencias astrales advierten sobre posibles distracciones, será preciso estar atento en estos días y prevenir cualquier descuido. La oposición de Urano, Luna y Marte, se puede manifestar como cierta tensión, particularmente en cuanto a lo vincular y social. Entrarás en una dinámica de grandes desafíos para lograr de algún modo mayor independencia y actitud frente a estas cuestiones. Es posible que aumenten el trabajo y las obligaciones. Deberás organizar tu agenda para dar espacio al ocio, el contacto con la naturaleza y cuestiones personales que necesitas atender. Si en el plano amoroso te encuentras aburrido de la rutina, deberás proponer nuevas alternativas para renovar la relación y no caer en la desidia. Evita los caprichos y las contradicciones.

Sagitario

Enfocarás tus esfuerzos hacia los asuntos económicos y profesionales. Los astros continúan acomodando tu vida y acercándote a lo que verdaderamente necesitas y más te conviene. Semana ideal para reorganizarte y encaminar positivamente tus asuntos. Oportunidad de poner en orden temas administrativos y planificar proyectos ambiciosos hacia el futuro. La influencia planetaria desde el sector del trabajo actuará como un factor de progreso y expansión de las actividades, pero también representa grandes exigencias. El realizar demasiadas actividades a la vez podría producir malestares en el sistema digestivo y nervioso. La influencia astral de esta semana marca un período de gran aprendizaje sobre cómo administrar tu energía y ver la vida con más realismo; un tiempo de mayor solidez y confianza. Te sentirá más versátil y recibirás beneficios realizando tareas en equipo. Respetar los tiempos del otro te permitirá revertir situaciones conflictivas en la pareja.

Capricornio

Excelente etapa en la que el Sol transita los últimos grados del signo. Mientras que Venus sigue su recorrido por Capricornio brindando alegrías, buena predisposición y dulzura a estos días. La buena incidencia de Marte, Luna y Urano desde un signo afín, te dará un nuevo impulso y mucha vitalidad. Si utilizas positivamente esta poderosa energía, lograrás superar obstáculos y mantenerte activo. Buen momento para asuntos financieros, mejora la situación y es posible que puedas darte algún gusto, hacer inversiones satisfactorias o regalarte algo que deseas desde hace tiempo. Tendrás mucha energía para ponerte en marcha y cumplir objetivos pendientes. Habrá estímulos importantes para tu futuro laboral y es posible que recibas buenas novedades sobre mejoras en tu situación. La energía que recibirás en estos días marca el inicio de un período de grandes satisfacciones a través de los hijos y el amor. Seducción y encanto que favorece los romances.

Acuario

Esta semana el Sol ingresa a tu signo dando comienzo al mes de Acuario. El retorno solar representa el inicio de un nuevo ciclo en donde, gracias a la energía positiva que confiere el astro rey, se abrirán nuevos caminos. Un tiempo de mucha acción, cambios y novedades. La intensa presencia planetaria en tu signo se manifestará a través de una actitud positiva que te proporcionará el empuje necesario para evolucionar, desarrollarte y crecer. Un tiempo muy significativo que dará lugar a una profunda transformación en la vida de cada acuariano. Habrá grandes oportunidades pero también mucho movimiento en cuanto al hogar y la familia. Los astros movilizan este sector y habrá cuestiones que deberán ser atendidas; ya sea en cuanto a los vínculos, como en todo lo que respecta a la casa, asuntos inmobiliarios o de vivienda. Replanteos en la pareja. Si estás solo, preferirás los encuentros informales a los compromisos. Defenderás tu independencia y necesitarás pasar momentos a solas.

Piscis

Período fluctuante que te hará sentir inquieto y también lleno de energía. Buenos ingresos y el oportuno reconocimiento de alguien influyente. Sin embargo, el esfuerzo y las presiones se harán notar esta semana. Deberás evitar el exceso de estrés y tensión nerviosa relacionado con cuestiones que se escapan de tus manos. Incluir de manera definitiva ejercicios dentro de tu rutina diaria será tan importante como alimentarte y descansar bien. La búsqueda de soluciones naturales y el deseo de vivir de manera más sencilla te conducirán hacia una felicidad más genuina y un estado más calmo. Al comenzar la semana, la luna creciendo en Piscis señala un punto sensible y de manifestación. Mientras que la buena influencia de Venus desde un signo afín protege las relaciones y augura buenas novedades en el amor. La estabilidad y la armonía serán el anhelo palpable a conseguir en este período. Interesante descubrimiento: acertada intuición que devela un secreto.