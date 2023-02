Hallazgo fashion: el accesorio más glamoroso del closet de Lali Espósito.

Referente de miles de adolescentes y mujeres que siguen sus pasos, Lali Espósito sorprendió con un pequeño lujo fashionista y, como siempre, marcó tendencia. Antes de subirse al escenario, la cantante compartió un complemento muy glamoroso que la aportó estilo y personalidad a sus lentes negros: una cadena de brillos colgando en los costados.

Lali Espósito marca tendencia con sus looks. Foto: instagram

LOS EXCÉNTRICOS LENTES QUE LUCE LALI ESPÓSITO

La pedrería y los brillos son protagonistas absolutos esta temporada y como buena it girl, la cantante lo sumó a su outfit musical. Este look pertenece al Disciplina Tour, una gira en la que además de contagiar su estilo musical, deja muy clara su personalidad a la hora de elegir vestuario y accesorios.

Los lentes de Lali con cadenas colgando causaron sensación. Foto: Instagram

BRILLOS Y PEDRERÍA: EL COMPLEMENTO MÁS GLAM DE LALI ESPÓSITO

No es la primera vez que Lali porta este original complemento en sus gafas. Durante más de un programa de La Voz Argentina, donde fue jurado protagonista, llevó con mucha personalidad estos lentes de sol con cadenas brillantes que no tardaron en viralizarse en redes sociales. Cada look de Lali llamaba la atención y esta prenda definitivamente no pasó desapercibida.

Lali ya lució sus excéntricos lentes durante su paso como jurado de La Voz Argentina. Foto: Instagram

LOS ACCESORIOS MÁS ROCKER DE LALI ESPÓSITO

Este no es el primer accesorio glam con el que Lali sorprende a sus seguidores, que son fieles seguidores de sus looks. A fin de año, la artista pop y actriz sorprendía con una petaca confeccionada artesanalmente de cristales, valuada en 15 mil pesos.

La petaca glam de Lali fue confeccionada especialmente con detalles de cristales y piedras chechas. Foto: Instagram

Con un estilo más rocker y haciendo el perfecto match con su faceta musical, Lali sorprendió con una mini petaca de fantasía realizada con cristales checos y piedras, confeccionada especialmente por la marca Gabriella Capucci accesorios. Según compartió a su fandom, Lali la sacó a pasear en época de fiestas y fin de año para darle un cierre elegante al outfit.

Con una personalidad avasallante, Lali es dueña del escenario y sus vestuarios, cada vez más jugados -con accesorios originales y cancheros- acompañan perfecto esta etapa de su carrera. Una diva total.