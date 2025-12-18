Guillermina Valdés dio cátedra de estilo con un look color rojo pasión y la prenda más atrevida de la temporada

Guillermina Valdés no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Tiene millones de seguidores en Instagram y allí enamora con cada conjunto de prendas elegidas. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Guillermina Valdés deslumbró con un vestido rojo con plumas mega ajustado y resaltó su figura

Guillermina Valdés compartió una serie de imágenes en donde la podemos observar posando con un increíble vestido en color rojo. Con detalles de plumas en el mismo color. Una prenda ultra ajustada al cuerpo.

Con escote cerrado pero con los hombros y brazos al descubierto. Complementó el look llevando el cabello atado y luciendo flequillo. Para los labios eligió un color rojizo con mucho brillo y resaltó su mirada con delineado en color negro. La publicación fue todo un éxito y coleccionó los likes de sus seguidores.

