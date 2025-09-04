Guillermina Valdés cautivó con un look rockero y dio cátedra de estilo con un look total black

Guillermina Valdés no conoce de límites a la hora de crear sus propios looks. Tiene millones de seguidores en Instagram y allí enamora con cada conjunto de prendas elegidas. Pasar desapercibida no es una opción para ella.
Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar y sabe combinarlas a la perfección. Sin lugar a dudas, sabe como captar los aplausos de todos sus seguidores. En esta ocasión, sorprendió con un look casual estilo rockero y enamoró a todos.
Guillermina Valdés compartió una imagen en donde la podemos observar posando con un perro. La modelo contó en la publicación que el can fue adoptado por su hijo y que le toca a ella hacer de niñera: “Hoy estoy de niñera”.
La modelo cosechó likes con una remera oversize de estilo rockero y un jogging, todo en color negro. Complementó el look llevando el cabello suelto y utilizó muy poco maquillaje. Combinó el outfit con unas zapatillas deportivas mega tendencia.
Guillermina Valdes conquistó con un look total black canchero y sensual
