Guillermina Valdés cautivó con un look rockero y dio cátedra de estilo con un look total black

Guillermina Valdés no conoce de límites a la hora de crear sus propios looks. Tiene millones de seguidores en Instagram y allí enamora con cada conjunto de prendas elegidas. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

El look de Guillermina Valdes.

En Instagram tiene millones de seguidores. Allí comparte su día a día y recibe miles de likes con cada imagen o video que comparte. Elegante y sensual, es una verdadera referente fashionista y da cátedra de estilo con las prendas que combina.

Guillermina deslumbró a sus fanáticos.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar y sabe combinarlas a la perfección. Sin lugar a dudas, sabe como captar los aplausos de todos sus seguidores. En esta ocasión, sorprendió con un look casual estilo rockero y enamoró a todos.

Guillermina Valdés compartió una imagen en donde la podemos observar posando con un perro. La modelo contó en la publicación que el can fue adoptado por su hijo y que le toca a ella hacer de niñera: “Hoy estoy de niñera”.

La modelo cosechó likes con una remera oversize de estilo rockero y un jogging, todo en color negro. Complementó el look llevando el cabello suelto y utilizó muy poco maquillaje. Combinó el outfit con unas zapatillas deportivas mega tendencia.

Guillermina Valdes conquistó con un look total black canchero y sensual

La modelo tiene un estilo único. Sorprende en Instagram con cada conjunto de prendas que comparte. Combina estilos a la perfección y es una verdadera influencer fashionista. Colecciona los halagos de todos sus seguidores.

Guillermina Valdés cautivó miradas con un look muy rockero y dio cátedra de estilo: “Hoy estoy de niñera”

Guillermina Valdés enamoró corazones con un look total black muy rockero. Lució una espectacular remera oversize con estampa y la combinó con un jogging tendencia. Un outfit muy cómodo y canchero para la temporada primavera - verano.