Gimena Accardi revolucionó Instagram con un cambio de look que sorprendió a todos

Gimena Accardi es una de las actrices más populares del ambiente artístico argentino. En Instagram tiene más de 4 millones de seguidores y día a día suma nuevos fans. Luego de su separación de Nicolás Vázquez se muestra muy activa en sus redes sociales.

Gime Accardi

En el canal de streaming Olga deslumbra con cada uno de los looks que elige para vestir cada mañana. La actriz marca tendencia y siempre está al tanto de las últimas novedades de la industria de la moda. Las vanguardias fashionistas siempre están en su radar.

Combina a la perfección diferentes estilos para crear sus propios outfits y lograr su sello personal. Siempre apuesta por más y no hay tendencia que se le resista. Cada conjunto de prendas tiene su impronta característica. En esta oportunidad, fue por todo y eligió un cambio de look radical para la mañana.

Gime Accardi

Los looks de Gime Accardi desde Neuquén

Gime Accardi compartió el nuevo peinado que eligió para asistir al canal de streaming Olga. Esta vez optó por cambiar su cabello lacio y sin ondas. Y apostó por unos rulos bien definidos. Una tendencia que pisa fuerte para la temporada de verano 2026.

Gime Accardi revolucionó Instagram con un cambio de look que sorprendió a todos sus fans

La publicación enamoró corazones y sus seguidores le regalaron cientos de likes y elogiaron el cambio de look. Los rulos causaron sensación y la actriz se llevó los aplausos de todos sus seguidores.

Gime Accardi apostó por un rotundo cambio de look y causó sensación en Instagram

La actriz marca tendencia y es una referente del mundo de la moda. Su estilo despreocupado y audaz cautiva a sus fans y la siguen en cada paso que da en su carrera. Pasar desapercibida no es una opción para ella y las prendas trendy son su especialidad.

Gime Accardi enamoró corazones cautivando con un infartante cambio de look. Renovó su peinado y eligió unos rulos definidos para completar su look canchero y sensual. Marcó tendencia y demostró ser una verdadera referente fashionista.