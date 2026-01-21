Flor Peña dio cátedra de estilo con un look urbano y marcó tendencia con los zapatos de la temporada

Flor Peña es una de las actrices más queridas de la escena artística argentina. Enamora corazones con cada una de las publicaciones que comparte en Instagram. Es avasallante y audaz. Logra llevarse todos los aplausos con cada conjunto de prendas con los que posa. Es multifacética.

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Siempre sorprende con las elecciones de sus looks y derrocha sensualidad y glamour con las prendas que viste según la ocasión. Está a la vanguardia de las últimas novedades del mundo de la moda.

Jean, escote y borcegos: Flor Peña dio cátedra de estilo con el look tendencia de la temporada

Sin lugar a dudas, sabe cómo cosechar los likes de sus fans. Conoce muy bien el arte de combinar diferentes texturas, colores y diseños. En esta oportunidad, sorprendió a todos con una producción de fotos en donde combinó a la perfección todas las tendencias del verano.

Flor Peña dio cátedra de estilo con un look denim cargado de estilo y ultra canchero. Lució un corset muy ajustado y con escote. Lo complementó con un saco abierto y con una minifalda corta denim con botones. El toque final al outfit se lo dieron unos borcegos en color negro. Una tendencia que pisa fuerte esta temporada de verano. Complementó el look llevando el cabello atado y, como accesorio al look, sumó unos anteojos de sol.

Flor Peña apostó por un look cargado de estilo y se convirtió en la reina de las tendencias.

La actriz sorprende con su carisma. Traspasa la pantalla su talento y brilla en cada oportunidad. Las tendencias de la moda son su especialidad.

Flor Peña se llevó todos los likes con la combinación perfecta de prendas denim. Un saco abierto y una falda ultra diminuta fueron protagonistas. Complementó el outfit con los borcegos en color negro, tendencia de la temporada.