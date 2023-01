Esta es la razón por la que Flor Peña no se operaría la cara, aunque sí admite hacerse algunos retoques.

Flor Peña se destaca entre otra actrices de su edad por la juventud y luminosidad que siempre la caracterizaron y que en muchos casos fue motivo de conjetura en los principales programas del espectáculo.

Es recordada la disputa que Flor Peña tuvo con Mariana Brey en 2012 cuando la periodista dijo antes de comenzar el móvil: “Lo que Andrea tiene en el culo, Florencia Peña se lo puso en la cara”. Ante el enojo de la actriz, Brey respondió: “Evidentemente a vos te falta sentido del humor para interpretar lo que dije. Me parece que te han dicho cosas mucho más jodidas que lo que dije. Fue un chiste. A mí me hace mucha gracia el chiste que hice. Yo te pido disculpas si a vos te hiere o lastima lo que dije”.

Incluso, en 2011 se había afirmado en varios medios que al igual que muchas de sus pares, Flor Peña “recurrió al bisturí para disimular el paso de los años y eliminar arrugas”. “Le dejó algunas otras marcas, ya que la popular artista apareció con el rostro un poco cambiado tras la intervención”, dijeron en LMNeuquén en aquel momento.

La realidad es que Flor Peña nunca ha tenido dificultades en hablar sobre posibles cirugías o demás retoques. De hecho, el año pasado mostró cuando le hacían el laminado de cejas, un procedimiento no invasivo que se realiza con distintos productos químicos que cambian el PH de la ceja para hacerla más maleable.

Flor Peña hace algunos años había explicado que si está distinta con respecto a otros años, es porque está mucho más flaca y se le notan más las facciones. “Si mirás mis fotos siempre tengo la misma nariz, los mismos rasgos. Solo me pongo inyecciones de ácido hialurónico, que no es botox, sino más suave”, confesó Flor Peña.

A su vez, en esa misma entrevista explicó que este tema le jode porque está la necesidad de creer que las personas no cambian: “Pero juro que no me hice nada. Personalmente, soy muy distinta a la tele y las fotos. No tengo nada que aclarar, pero sí desmiento que tenga cirugías. No me haría nada. ¿Quién se mete hoy en un quirófano? Ya no existe estirarse la cara, es una locura. Trabajo con las expresiones, no podría tocarme la cara”.

En esta misma línea, en septiembre de 2019 Flor Peña dio a conocer parte de una sensual producción de fotos en la que prescindió del corpiño y la bombacha así como también de los programas de edición para retocar detalles de su cuerpo. “Lo que te hace auténticx son todas tus imperfecciones”, escribió.

¿Quién es la actual pareja de Flor Peña?

La actriz estuvo casada con Mariano Otero hasta 2012, con quien tuvo dos hijos: Tomás y Juan. El 12 de octubre de 2017, nació Felipe, su tercer hijo. El cual tuvo con su actual pareja, Ramiro Ponce de León, con quien contrajo matrimonio en Cafayate en el 2022.

¿Qué opinó Flor Peña sobre los abusos?

La conductora reveló que hace rato se sospechaba del actor, y comparó su caso con el de Juan Darthés. Flor Peña brindó una categórica opinión sobre Fabián Gianola, quien está atravesando un proceso judicial tras ser acusado de abuso sexual por dos mujeres.