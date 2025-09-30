Elegancia y estilo: Celeste Cid se robó todas las miradas con un look monocromático a puro brillo

Celeste Cid es una de las actrices más queridas de la Argentina. Su carrera artística comenzó desde pequeña y a lo largo de los años ha logrado ganar un lugar en el corazón del público. Su carisma y talento traspasa la pantalla.

En Instagram tiene millones de seguidores que día a día esperan por sus looks. Marca tendencia y es una verdadera referente fashionista. Las vanguardias del momento son su especialidad y combina a la perfección los últimos gritos del mundo de la moda. Explora las nuevas tendencias y no duda en arriesgar con looks únicos.

Celeste Cid lo hizo de nuevo y dio cátedra de estilo con un mono semitransparente en color azul a puro brillo

Le pone su impronta a cada outfit y se roba la mirada de todos sus seguidores con producciones fotográficas únicas. Sabe a la perfección que prendas elegir para resaltar su figura y no pasar desapercibida. En esta oportunidad mostró el backstage para asistir a un evento y alucinó con su outfit.

Celeste posó con un espectacular mono semitransparente en color azul mega tendencia. Con detalle de brillos. Debajo llevó un corpiño triangular con breteles y escote. La actriz se convirtió en la reina de las prendas trendy. Complementó el look con un peinado recogido de alto impacto. Para el maquillaje utilizó sombras en tonos oscuros, delineado negro para resaltar su intensa mirada y un lápiz labial con brillo. La publicación no pasó desapercibida y sus fans le regalaron cientos de corazones al look.

La actriz cosecha suspiros a cada paso que da. Dueña de un estilo único. Es una verdadera referente fashionista y no conoce de límites a la hora de combinar diferentes estilos. Las tendencias de la moda nunca escapan a su radar.

