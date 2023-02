El verano de Nati Jota en un carrete de fotos: del vestido “muy corto” a las microbikinis en la playa

Nati Jota siempre cuenta a través de sus redes sociales qué es lo que está ocurriendo con su vida Ahora, eligió hacer un posteo en el que recopiló momentos de estos últimos días para compartir con sus seguidores en Instagram.

La exconductora de Luzu TV, hizo un balance de su verano en una serie de imágenes y las que más llamaron la atención la muestran con poca ropa y osados looks.

En una de las fotos, se puede ver a Nati Jota posando frente al espejo con un vestido muy corto en color naranja, el cual posee un pequeño tajo en uno de los costados de la pierna. A este outfit nocturno, la influencer lo acompañó con unos borcegos negros y el pelo suelto.

Nati Jota y su álbum de fotos hot Foto: Instagram

En otra imagen, ella se encuentra tirada en una reposera en medio de la playa, de espaldas a la cámara, con una sensual microbikini en color carne.

Nati Jota y su álbum de fotos hot Foto: Instagram

También demuestra que los colores vívidos le sientan a la perfección, y utiliza una microbikini multicolor con un pronunciado escote.

Nati Jota y su álbum de fotos hot Foto: Instagram

La sorpresiva renuncia de Nati Jota a Luzu TV

Nati Jota dejó atrás más de dos años de salidas al aire en Nadie dice Nada, el programa que se emite por Luzu TV, el cual lidera Nico Occhiato.

“Bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón, estoy nerviosa. ¡Qué tarada! Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”, empezó explicando la influencer.

Luego, añadió: “Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir, porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir”.

Recuerdo: Nati Jota y Sebastián Yatra en el estudio de Luzu TV. Foto: Instagram

“Lo hablé con Nico. Tiene que ver con una sensación mía de haber dado lo máximo que podía dar un lugar. Lo siento como el fin de un ciclo, pero la verdad que en las mejores condiciones”, añadió Nati. Su reemplazo será la bailarina y humorista Momi Giardina.