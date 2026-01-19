El pasado de Evangelina Anderson como bailarina de Pasión de Sábado: la foto vintage de sus comienzos en la TV

Evangelina Anderson es una referente fashionista en Instagram. Dueña de un estilo único, combina a la perfección diferentes prendas para crear sus propios looks. Desde los inicios de su carrera marcó tendencia con outfits al borde de la censura.

Sus seguidores le dejan cientos de likes a cada una de las fotos y videos que publica. Combina escotes pronunciados con prendas ajustadas. A cada look le pone su impronta y sabe qué accesorios elegir para hacer brillar cualquier conjunto de prendas.

Evangelina Anderson y un look total white con escote y ultra ajustado

Los must de la temporada siempre están presentes en su guardarropa. En esta ocasión, la modelo encontró una foto del recuerdo. En donde la podemos ver como bailarina del mítico programa de música “Pasión de Sábado”. Allí destaca con outfits al límite de la censura.

Evangelina Anderson compartió su outfit vintage como bailarina de “Pasión de Sábado”, un outfit al borde de la censura y muy jugado. Un mono de encaje y calado. De encaje y con un mega escote. Todo total black. Utilizaba un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo. La publicación causó sensación y sorprendió a todos con su look de bailarina.

La modelo cosecha suspiros a cada paso que da. Su carisma traspasa la pantalla y jamás pasa desapercibida. La combinación de estilos sorprende a todos y logra destacar con su estilo.

