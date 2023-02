El look sastrero de la China Suárez que se robó todas las miradas en Instagram.

La China Suárez es una de las influencers más famosas de Argentina y su fama ha trascendido las fronteras. Aunque muchos la conocen por sus escándalos amorosos, la actriz es bien conocida por su carrera como artista y también está en el radar de las fanáticas de la moda por estar siempre a la vanguardia.

En pareja con Rusherking, no tiene problema en compartir postales románticas con él. Lo sigue a todas partes y una y otra vez manifiesta su admiración por el músico del momento.

La China y Rusherking se encuentran de visita en la provincia originaria de él Foto: @sangrejaponesa

Otro de los tópicos que se repiten en el feed de la China Suárez son sus hijos. Los adora, comparte momentos que le resultan únicos y que quiere atesorar eternamente.

La China Suárez Foto: instagram

Pero el hilo conductor en sus redes sociales es la moda. Fanática de la moda, no descuida ni un detalle. Y por eso es la favorita de sus fans que miran -e imitan- cada uno de sus looks.

China Suárez Foto: Instagram/

No importa lo que use: ella siempre brilla. Lo hace cuando muestra su piel, pero también cuando “se tapa”. Y esta es una de esas ocasiones en las que la China Suárez logró enamorar a todos.

Cuál es la nueva tendencia según la China Suárez

La China Suárez no necesita mostrar nada para seducir. Y lo dejó muy claro con un look sastrero de Desiderata. Con el pelo firmemente recogido y un make up con efecto smokey, la actriz mostró qué es lo que todas van a usar la próxima temporada.

La China Suárez y un look sastrero que es tendencia Foto: instagram.com/sangrejaponesa

La top luce un chaleco sin mangas, un blazer y un pantalón con cintura tipo jogger que le da el toque urbano al conjunto. Gris con gris parece ser la combinación que se impone para los meses más fríos.