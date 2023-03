El look playero de Sol Pérez para estudiar: microbikini lila con los apuntes al sol

Sol Pérez no solo se luce en la televisión como panelista de Gran Hermano y como flamante campeona de The Challenge Argentina, sino que además dedica su tiempo a terminar su carrera universitaria para recibirse de abogada, y no duda en compartir con sus seguidores la dedicación que le da al estudio.

La influencer mostró cómo se prepara para hacerle frente al calor y además concentrarse para preparar finales. En sus historias de Instagram, Sol posó desde una reposera con una microbikini lila súper escotada que destacó sus abdominales, y además mostró sus apuntes justo a su lado.

Sin embargo, en una historia siguiente, la conductora reveló que le cuesta mucho poder concentrarse con el calor, y confesó: “La verdad de la milanesa. No quiero estudiar más, tengo calor y desde que me desperté no paré de leer. Lo único bueno de mi día fueron las 3 medialunas que me clavé”.

Cómo llegó a la fama Sol Pérez

Sol Pérez nació el 16 de julio de 1993 en José León Suárez, provincia de Buenos Aires, Argentina, y con 29 años ya construyó una gran trayectoria dentro del ámbito televisivo.

Sol Pérez y su look para Gran Hermano Foto: instagram

Ha participado en distintos ciclos televisivos entre los que se destacan Combate (Canal 9) y Sportia (TyC Sports), pero su gran salto a la fama ocurrió cuando participó en Showmatch, ya que eso le permitió formar parte de reconocidos programas como MasterChef Edición Famosos y estar al frente de la conducción del noticiero nocturno de Canal 26.

Ahora, es una de las panelistas que conforman el equipo de Gran Hermano: El Debate; y además, recientemente se coronó campeona de The Challenge Argentina.